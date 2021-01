Plán očkování: Bude nejméně 31 mobilních týmů, případně se doplní

"Distribuční očkovací místo povinně zřizuje minimálně jeden mobilní očkovací tým pro potřeby příslušného kraje, hlavního města Prahy... Mobilní očkovací tým slouží pro zabezpečení očkování institucionalizovaných osob," uvádí očkovací plán.

Termín, do kterého musí týmy být připraveny, v pokynech nejsou. Podle materiálu může o zřízení dalších týmů rozhodnout krajský očkovací koordinátor. "Každé očkovací místo může zřizovat a řídit mobilní očkovací tým podle potřeby příslušného kraje," uvádí se v pokynech.

Ze 31 distribučních center, která vakcíny rozdělují, jich pod stát spadá 19. Jsou to fakultní a vojenské nemocnice či zdravotní ústavy. Zbytek tvoří nemocnice v krajích. Kraje také vytvářejí další očkovací centra. Očkovacích míst je podle premiéra Andreje Babiše teď v republice celkem 164.

"Počítá se s tím, že lidé, kteří se nemohou pohybovat, budou očkováni ve svém domově, a nebo bude zajištěna jejich přeprava na místo, které je co nejblíže," řekl dnes na tiskové konferenci Blatný. Podotkl, že takových lidí je "omezené množství".

V pátek se mají na očkování začít hlásit lidé nad 80 let. Více než 151.000 z nich podle poslední statistické ročenky sociálních věcí pobíralo kvůli své závislosti na pomoci příspěvek na péči, a to kvůli problémům s mobilitou, orientací, komunikací či péčí o sebe a domácnost. Zhruba 60.000 těchto osmdesátníků a starších bylo pak ve vážném stavu a bez pomoci se neobešli vůbec, pobírali třetí a čtvrtý stupeň příspěvku. Celkem je v Česku kolem 441.000 lidí nad 80 let. Ze statistik vyplývá, že většina z nich nežije v zařízeních, ale doma.

"Nechceme, aby lidé nad 80 let museli jezdit někam do očkovacího centra. Ta nejsou rozhodně pro starší lidi. Naopak bychom měli být s vakcínou co nejblíže," řekl dnes Babiš. Podle něj by se do očkování měly zapojit obce. "Ideální stav je, pokud je nějaká obec, kde je tři čtyři pět tisíc obyvatel a má jasný přehled, kolik je tam obyvatel nad 80 let, to samozřejmě naočkuje praktický lékař v té obci," uvedl předseda vlády. Řekl, že se o tom bude jednat se Svazem měst a obcí a se Sdružením praktických lékařů.

Údaje o tom, zda člověk není mobilní, se při internetovém nahlášení k očkování vyplnit nedají. Podle Blatného se tato informace nevypisuje kvůli "nutnosti zjednodušení vstupního formuláře" pro registraci.

Podle schváleného plánu očkování jsou lidé nad 80 let skupinou s druhou nejvyšší prioritou při očkování. Z celkových 14 bodů jim připadá 13. Plný počet bodů mají jen klienti domovů pro seniory, se zvláštním režimem a postižené či lidé v léčebnách dlouhodobě nemocných.