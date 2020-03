Plicní lékaři mohou posílat pacienty na testy na COVID-19

Problémy s dýcháním jsou přitom jedním z příznaků nemoci. Pneumologové proto apelovali na ministerstvo, aby mohli sami posílat své pacienty přímo na testování. Dosud museli ambulantní plicní lékaři poslat pacienta, u něhož měli podezření na nákazu, k praktickému lékaři pro žádanku, nebo pacientovi doporučit, aby volal na hygienickou stanici. Šéfka odborné společnosti dnes uvedla, že na seznamu lékařů, kteří mohou posílat své pacienty na testování přímo, pneumologové chyběli zřejmě opomenutím.

Například žena, která se v úterý stala třetím českým pacientem zemřelým s nákazou koronavirem, byla v Praze hospitalizovaná s plicní chorobou. První vážný pacient v Česku přišel podle Vašákové nejdřív do nemocnice na plicní ambulanci a byl hospitalizován na plicním oddělení v Thomayerově nemocnici v Praze. Muž je nyní ve Všeobecné fakultní nemocnici napojený na přístroj na mimotělní oběh a dostává experimentální lék remdesivir, který pro něj schválil americký výrobce.

Lidé s chronickými plicními nemocemi, jako jsou chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), astma či různé formy plicních fibróz, patří mezi zvlášť ohrožené skupiny a jsou náchylnější k horšímu průběhu nákazy koronavirem než lidé zdraví. "Vir poškozuje strukturu plic a pro pacienty, zejména s CHOPN a plicní fibrózou, kteří již strukturu poškozenou mají, mohou být následky napadení koronavirem až fatální," uvedla už ve středu Vašáková.

Pacientům doporučuje nezapomínat na důkladnou hygienu rukou a dodržování minimálně dvoumetrové vzdálenosti od ostatních. Neměli by chodit do nákupních center a raději nikam, kde je větší počet lidí. Pravidelné léky si mají od lékaře zařídit po telefonu a nechat si poslat elektronický recept, vyzvednout by jim je měl zdravý příbuzný či známý.

Lidé by se podle odborníků neměli ale ani zcela zavírat doma. Doporučené jsou krátké procházky nebo aspoň deset minut denně cvičit. Důležité je také pravidelně větrat. "Průběh nemoci ovlivňuje i to, jakému množství viru byl člověk vystaven. Důkladným větráním, zejména v místnostech, kde se stýkáme s ostatními lidmi, je minimalizujeme," řadí Vašáková.