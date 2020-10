Plošné testování všech Čechů na covid se neplánuje

Dosud ministr o testování na koronavirus mluvil jako o celoplošném. Mělo být dobrovolné a zdarma a Prymula dříve uvedl, že doufá v účast alespoň šesti milionů lidí. Používat se k němu mají takzvané antigenní testy, tedy levnější, rychlejší, ale méně přesná varianta oproti nyní využívaným testům metodou PCR. Rozšířené a plošné testování na koronavirus Prymula minulý týden v úterý jmenoval jako jeden ze tří pilířů strategie pro další boj s epidemií covidu-19.

Dnes Prymula uvedl, že plošnější testování by následovalo až po ověření toho, jestli antigenní testy dokážou zachytit dostatečný počet případů nákazy. "Až budeme mít jistotu, že záchytnost v tom modelu je taková, jakou chceme mít, tak bychom šli do plošnějšího schématu s tím, že určitě nepůjdeme do modelu, kdy bychom protestovali kompletně celou populaci," řekl.

Rozdíl mezi antigenními testy a metodou PCR by se měl ověřit v regionech typu Karvinska, Uherskohradišťska a ve třech zařízeních sociální péče ve Středočeském kraji a v Praze, uvedl ministr. "S nimi to bude detailně probráno, abychom byli schopni to zrealizovat," doplnil. Uherskohradišťsko patří nyní k regionům, které jsou koronavirem zasažené nejvíce, na Karvinsku byli v létě plošně testováni zaměstnanci těžební firmy OKD, kde se nákaza rozšířila.

Zatím není ani jasné, kdo bude testování provádět. Prymula dnes uvedl, že diskuse se vedou s praktickými lékaři, zmínil ale i zubaře a další kategorie lékařů. "Potřebujeme to postavit tak, aby ten projekt byl životaschopný a abychom ho nemuseli v průběhu nějakým způsobem měnit," řekl ministr.