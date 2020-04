Počet nakažených nic neukazuje, varuje expert. Prozradil, do kdy budeme bojovat s koronavirem

Virolog tvrdí že počet lidí v nemocnicích naopak velmi dobře řekne, jak se epidemie vyvíjí. K hospitalizaci totiž dochází zhruba za dva týdny po infekci, takže ukazuje vývoj epidemie před dvěma týdny

"U počtu zemřelých je to zpoždění ještě větší, a to zhruba 30 dní. Pomocí těchto indikátorů můžete usuzovat, jak se se zpožděním epidemie vyvíjí, což je důležité v souvislosti se zaváděním karantény," řekl Českému rozhlasu.

Samotný počet provedených testů ale prý nic moc neukazuje. Kontrolují se totiž i lidé, kteří se už uzdravují, takže procento negativních testů může narůstat. Navíc se testují lidé se symptomy, což neukazuje skutečnou promořenost populace.

Teprve naplánovaný test u 5 tisíc lidí bude mít vypovídající hodnotu. "Kdyby se ukázalo, že promořenost populace je vysoká, tak by to byla vynikající zpráva. Ukázalo by se, že virus není procentuálně tak nebezpečný…, a třeba i to, že by se náš zdravotní systém nemusel vypořádávat s tak velkým počtem nemocných najednou," uvedl.

Dodal ale, že tato očekávání jsou málo pravděpodobná. "Třeba na Islandu se ukazuje, že množství asymptomatických nemocných je 50 %, tedy jednou tolik oproti těm, co mají symptomy," doplnil.

Kolik je v Česku skutečně nakažených lidí ale nebude nikdo vědět, dokud se neprovede testování náhodného vzorku populace. Právě lidé, kteří jsou nakažení, ale vůbec o tom nevědí a nemají příznaky, mohou statistikou zahýbat.

Co se týče budoucnosti, není ale virolog v boji s koronavirem příliš optimistický. "Obávám se, že to bude velmi dlouhá doba. Rok, možná rok a půl. To za předpokladu, že nezjistíme, že je u nás nějaké velké procento proinfikovaných nebo rezistentních lidí," tvrdí.