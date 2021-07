Počet nakažených roste, ale resort nepředložil žádnou analýzu. V obcích po tornádu hrozí lokální epidemie, varuje Válek

Varovně zvedá prst před oblastmi na jižní Moravě, kde před týdnem řádilo tornádo a zanechalo po sobě nevídanou zkázu. Místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek totiž upozorňuje, že zde hrozí riziko vypuknutí lokálních ohnisek nákazy covid-19. „V obcích postižených tornádem je velká koncentrací lidí z různých koutů republiky. Hygienické podmínky zde nejsou optimální. Současná panující situace je potenciálním rizikem vzniku lokální epidemie.“ Šéf opozičního AntiCovid týmu složeného z koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) je rád, že Fakultní nemocnice Brno nechala v Moravské Nové Vsi vybudovat zdravotní stan. „Nechali jsme do něj navézt i testovací sady, kdyby bylo nutné je použít, zvažujeme možnost zřídit na místě také očkovací centrum. Musíme udělat vše pro to, aby občany z míst postižených tornádem již žádná katastrofa nepostihla. A tu by bezesporu jakákoliv lokální epidemie infekčního onemocnění představovala.“

Profesor radiologie, který je ve Fakultní nemocnici Brno přednostou Kliniky radiologie a nukleární medicíny, souhlasí s epidemiology, že Deltu mutaci už bude velmi obtížné zastavit. Podle něj zmíněný virus poměrně rychle mutuje. „Nové mutace jsou zřejmě více virulentní a napadají mladší pacienty. Zdá se ale, že průběh nemoci je méně závažný, a také se zdá, že očkovaní občané a ti, kteří covid-19 předtím prodělali, jsou proti těmto mutacím a především proti závažnému průběhu onemocnění lépe chráněni.“ Předseda Poslaneckého klubu TOP 09 nemá z nových mutací strach. „ Pokud se vláda a ministr zdravotnictví budou chovat inteligentně, vsadí na prevenci a budou dobře fungovat hygieny, tak bych se jich neobával,“ konstatuje v rozhovoru pro EuroZprávy.cz Vlastimil Válek, který ohledně dovolené v zahraničí vyzdvihuje přístup Kochova institutu. Považuje jej za rozumný a racionální.

ANTICOVID TÝM ŽÁDÁ O ZVEŘEJNĚNÍ MAPY, KDE SE SEKVENUJE

Pane profesore Válku, jak moc vás znepokojuje, že reprodukční číslo roste a koronavirus sílí?

Reprodukční číslo je v současné situaci málo vypovídající. Incidence klesá a neroste ani počet epidemiologicky závažných pozitivních testů. Faktem ale je, že případů pozitivních na covid-19 v Praze roste. Mně chybí, a budu o to v Poslanecké sněmovně žádat, přesná analýza těchto případů. Předpokládám, že všichni byli testovaní PCR, byli sekvenovaní, takže je jasná jejich struktura z pohledu mutací. Rovněž předpokládám, že všichni byli vytrasovaní. Dále postrádám přesný přehled o tom, zda někteří z nich měli vážnější průběh, jaká byla jejich věková struktura a další data. Doufám, že všechny tyto informace ministerstvo zdravotnictví za posledních několik dnů má a že nám je poskytne. Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se o další fatální selhání resortu zdravotnictví a hygieny.

Situace stejně jako loni na začátku prázdnin není dobrá v Praze. Vy jste pro CNN Prima News k aktuálnímu vývoji řekl: „Musíme zjistit, co je za problém, proč nakažení rostou. Musí být jasné, kde se nakazili, jaké jsou to mutace. V Praze lehce narůstá počet nakažených a nikdo neví proč. V Praze se děje něco divného. Pokud nepřijdeme na to, co to je, máme zaděláno na stejný průšvih jako na podzim.“ Co za sílící nákazou podle vás stojí? Může se jednat o indickou mutaci neboli Deltu mutaci?

Jedná se právě o otázky, na které musí odpovědět hygiena a Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Doufám, že se přesné a podrobné odpovědi dozvíme nejpozději příští týden ve Sněmovně

Co vlastně o mutaci Delta víme? Je nebezpečnější než britská verze či původní mutace, kterou jsme měli v zemi na počátku pandemie?

Položil jste těžkou otázkou. Faktem je, že zmíněný virus poměrně rychle mutuje. Nové mutace jsou zřejmě více virulentní a napadají mladší pacienty. Zdá se ale, že průběh nemoci je méně závažný, a také se zdá, že očkovaní občané a ti, kteří covid-19 předtím prodělali, jsou proti těmto mutacím a především proti závažnému průběhu onemocnění lépe chráněni. Jelikož ale zatím přesně nevíme, jaké se objeví, budou-li, dlouhodobé komplikace u nemocných, kteří se onemocněním covid-19 nakazili, bez ohledu na závažnost průběhu onemocnění, tak nelze zcela korektně posoudit dlouhodobý efekt mutací covid-19 na zdraví populace.

Epidemiolog Jiří Beran v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že Deltu mutaci nezastavíme. Opravdu se nacházíme v bezvýchodné situaci?

Profesor Beran je epidemiologický odborník. Já nikoli. Jistě má k dispozici data, která jeho závěry potvrzují. Faktem je, že virus lze zastavit jen těžko. Virus se brání, mutuje, je odolný. Prostě se snaží za každou cenu přežít. Pokud by měla většina populace imunitu, ať již po prodělaném onemocnění, anebo po očkování, pak bych obavy z Delta mutace neměl. Delta mutaci jistě nelze obecně celosvětově zastavit. Ale v zemích, jako je Česká republika, pokud se vláda a ministr zdravotnictví budou chovat inteligentně, vsadí na prevenci a budou dobře fungovat hygieny, tak bych se mutací neobával.

Daří se nám rychle sekvenovat?

Podle mého názoru ne. Opakovaně jsme jako AntiCovid tým žádali ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby zveřejnil „mapu“ pracovišť, kde se provádí zdarma bez jakéhokoliv doplatku PCR test a kde se sekvenuje. Doufám, že budeme v brzké době v naší snaze úspěšní.

Co se děje s imunitním systémem, když jej napadne koronavirus?

To je velmi dobrá otázka, ale já jsem špatný adresát. Já jsem radiolog, rád vám vysvětlím Comptnův efekt, fungování hepatospecifických kontrast látek nebo význam Barcelonské klasifikace HCC. Dokážu myslím velmi dobře vysvětlit význam RFA, mikrovl, kryoterapie, Lasseru a Nanoknive v perkutánní léčbě tumorů jater, ledvin a plic. Ale zkoušku z imunologie bych už dnes úspěšně neudělal. Obecně, pokud virus pronikne do těla, organismus se brání a součástí obrany je i imunitní reakce. To je poměrně komplikovaný proces, kdy se organizmus snaží virus zlikvidovat a vytvořit obranný val proti opakovanému útoku viru. Takto se ale brání organismus proti jakémukoliv cizorodému materiálu. Takže imunitní reakce není jen reakcí specifickou proti virům. Imunologie dnes zažívá velkých rozkvět v řadě oblastí, třeba i v onkologii. Imunologie to opravdu velmi krásný a zajímavý obor.

Kromě hlavního města hrozí rozšíření nákazy i v obcích, které před týdnem postihlo tornádo. V této souvislosti upozorňujete, že riziko představují dobrovolníci, a to i z Rakouska či Slovenska, které nikdo nekontroluje, zda jsou testovaní, anebo prošli vakcinací proti onemocnění covid-19. Navíc zde nikdo nenosí roušky a mezi pomocníky kolují láhve s pivem či vínem, z nichž všichni hromadně pijí. Nemáte obavy, že v postižených oblastech vypuknou lokální ohniska?

Snažím se problémům předcházet, nechci, aby nastaly a pokud existuje potenciální riziko, zvažuji vždy, jak je velké a zda mu jde předejít. V obcích postižených tornádem je velká koncentrací lidí z různých koutů republiky. Hygienické podmínky zde nejsou optimální. Současná panující situace je potenciálním rizikem vzniku lokální epidemie různých infekčních chorob, kam patří průjmová onemocnění, žloutenky a dnes samozřejmě i covid-19. Zmíněné riziko již několik dnů komunikuji nejen s AntiCovid týmem, ale i s paní poslankyní Janou Krutákovou (bývalá starostka městyse Moravská Nová Ves na Břeclavsku, členka hnutí STAN – pozn. red.), která bydlí přímo v Moravské Nové Vsi. Ve středu i ve čtvrtek jsme zmíněnou problematiku řešili. Do zdravotního stanu, který v místě katastrofy vybudovala Fakultní nemocnice Brno, jsme nechali navézt i testovací sady, kdyby bylo nutné je použít, zvažujeme možnost zřídit na místě také očkovací centrum. Řešíme i to, jak rychle zprovoznit ambulance lékařů z Moravské Nové Vsi. Je nutné si uvědomit, že i doktorům tornádo zničilo jejich odborné zázemí. Myslím, že je nutné, aby hygiena na místě situaci monitorovala. Moje povolání mě prostě naučilo obezřetnosti. Musíme udělat vše proto, aby občany z míst postižených tornádem již žádná katastrofa nepostihla. A tu by bezesporu jakákoliv lokální epidemie infekčního onemocnění představovala.

PLÁNU JÍT PO 14 DNECH KARANTÉNY NA PCR TEST NEROZUMÍ

Kterak si jako laik mám vysvětlit, že čísla rostou, ale rozvolňování neustále pokračuje. Vždyť od 1. července už odpadlo povinné testování ve firmách a lidé nemusejí nosit respirátory ani na zastávkách MHD? Nezaděláváme si opravdu na další potíže, které mohou vyústit v další vlnu?

Čísla nerostou plošně, ale lokálně, a to především v Praze. Klíčové je vysvětlit a daty doložit, proč rostou. Rozvolňování by mělo pokračovat a opatření by měla být cílená a to tam, kde se situace zhoršuje. Praha má milion obyvatel a já z dat nevím, zda je situace zhoršuje stejně v celé Praze nebo jen někde. Prostě pro kvalifikované rozhodnutí je nutná kvalitní analýza, kterou nám zatím ministerstvo zdravotnictví neposkytlo.

Je vhodné, aby za současné nepříznivé situace jezdili lidé na dovolenou do zahraničí?

Ano, ale jak vidím z dnešní situace, je to z řady důvodu poněkud riskantní. Je možné, že se opatření budou v různých zemích dynamicky měnit. Navíc nelze odhadnout, jaký bude přístup resortu zdravotnictví, a tak se klidně může stát, že podobné opatření jako v případě Tuniska o důrazném nedoporučení bude platit i pro některé další země.

Ministerstvo zdravotnictví důrazně nedoporučuje dovolené v Tunisku, atraktivního letoviska. Místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež v rozhovoru pro EuroZprávy.cz tvrdil, když resort hrozil od příštího týdne úplným zákazem do této africké země, že jde o nepodstatné rozhodnutí a poukazoval na přísný německý Institut Roberta Kocha, který nemá k cestě do této země výhrady, když se lidé po návratu podrobí PCR testům a dodrží pětidenní karanténu. Jaký je váš pohled na zmíněnou problematiku?

Myslím, že přístup Kochova institutu je rozumný a racionální. Ministr Vojtěch mně ve čtvrtek tvrdil, a já doufám, že jsem mu jen špatně rozuměl, že náš plán je čtrnáct dnů karanténa a pak PCR test. Pokud by to byla pravda, tak tomuto postupu naprosto nerozumím. Důvod pro PCR test po 14 dnech karantény mně uniká.

Češi jsou ale vynalézaví a už nyní hlásí, že například do Tuniska budou létat přes Vídeň, Mnichov či Polsko a po návratu z těchto lokalit tak nikdo neodhalí, že přiletěli ze zakázané lokality. Neznepokojuje vás jako lékaře takové chování, které se nám může vymstít?

Cesty do Tuniska nelze zakázat. Domnívám se, že to legislativně nejde. Je ale možné nedoporučit, anebo důrazně nedoporučit lety do Tuniska. Jde také přijmout opatření, která se budou týkat těch, co se z Tuniska vrátí. Otázkou je, jak bude ministerstvo zdravotnictví nebo stát zjišťovat, kdo se vrátil z Tuniska.

Nehrozí, že když se lidem ztíží, anebo zakáže možnost cestovat do zahraničí, tak ztratí motivaci se nechat očkovat? Právě vakcinace byla pro mnohé hnacím motorem, aby zase mohli vidět svět. Ovšem pokud zjistí, že ani očkování turistické výhody nezajistí, je možné, že se pozastaví proočkovanost populace.

Osobně si myslím, že hnacím motorem by měla být skutečnost, že očkování je nejjednodušší cesta, jak vyřešit problém covid-19.

Mimochodem, jak jste spokojen s rychlostí očkování?

Nejsem, především mně ale vadí, že máme stále spoustu seniorů v kategorii 65 i nad 70 let, kteří by se rádi nechali naočkovat, ale zatím naočkovaní nejsou. Naprostou prioritou by měla být vakcinace všech nad 60 let.

Ještě bych se vrátil k cestování, mohou pomoci Covid pasy, které začaly oficiálně platit v celé Evropské unii?

Ano, jelikož se jedná o nařízení EU, mělo by být platné ve všech zemích EU a cestování v jeho členských by tak mělo mít jednotná pravidla a mělo by být snazší.



OLYMPIÁDĚ DÁVÁ ZELENOU, PŘÍSTUP SINGAPURU JEJ ZAUJAL

Jak se díváte v současnosti na pořádání velkých sportovních akcí, jako je fotbalové mistrovství Evropy či olympijské hry v Tokiu, kde dochází k velké koncentraci lidí. Nejedná se o časovanou covidovou bombu?

Zatím se ukazuje, že ne. A protože se chceme vrátit k normálnímu životu, tak k němu patří i tyto svátky sportu. Navíc, když se české fotbalové reprezentaci tak daří. Opatrnost, preventivní opaření a očkování je jistě na místě. Uvedu příklad, protože mám strach z autonehody a na D1 k nim dochází velmi často, nepřestanu přece po ní jezdit autem. Jen budu opatrný, obezřetný a budu mít auto v dobrém technickém stavu a já budu fit, což je ta prevence.

Na už zmiňovaném EURO sehrála česká fotbalová reprezentace vítězné osmifinále s Nizozemím v Budapešti, kde neplatí žádné epidemiologické restrikce, a tak v Puskás Aréně se tísnilo až sedmdesát tisíc fanoušků a mezi příznivci byli pochopitelně i Češi. Domníváte se, že mise tuzemských příznivců se může odrazit ve statistikách nakažených a pokud ano, kdy by čísla po této akci mohla růst? Nemůže u nás nastat druhé Bergamo?

Ne, podle mého názoru ne. Ale zase bych rád dostal do rukou analýzu hygieniků, zda je mé tvrzení pravdivé. Pokud ne, chci slyšet, jak se ze zmíněné návštěvy našich fanoušků poučíme.

Schvalujete přístup Singapuru, který končí s tvrdými opatřeními a s covidem-19 se chce naučit běžně žít tak jako s chřipkou?

Je to jedna z možných cest. Vyžaduje ale obrovskou spolupráci obyvatel, velkou míru proočkování a samozřejmě si musíme uvědomit, že Singapur má jiné podmínky než země Evropské unie. Navíc zde obyvatelé nosí roušky poměrně běžně. Ale ano, jedná se o jednu z cest a opět bychom se neměli zuby nehty bránit diskuzi o této variantě.

Kdybyste zkusil predikovat, můžete říci, co nás může potkat na podzim? Budou se zase zavírat restaurace, kultura či školy, byť se v nich má pravidelně testovat?

V případě, že se vláda nezachová hloupě, dokáže mít situaci pod kontrolou. Ale musejí být splněny následující podmínky: Musí fungovat hygieny i trasování, je nutné, aby byla dostatečná dostupnost PCR testu a rovněž je nutné sekvenovat. Pokud případné zvyšování počtu nakažených budeme včas analyzovat a zjistíme jeho příčiny a pokud bude přibývat těch, co mají imunitu po prodělaném onemocnění nebo jsou naočkovaní, pak se podzimu nebojím a nic nám nehrozí. Neznámou zůstává virus, který ale mů že zmutovat nečekaným směrem. I proto je sekvenování tak důležité.