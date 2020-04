Počet nakažených vyrostl na téměř 5700. Vyléčilo se přes 300 lidí

Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k dnešním 17:30. Nárůst počtu zemřelých lidí s covid-19 byl mnohem mírnější než nárůst počtu vyléčených. Počet mrtvých stoupl ve srovnání s údaji ze čtvrtečního večera o sedm na 119.

Největší počet případů covid-19 zůstává v Praze. Podle údajů ministerstva tam bylo zaznamenáno k dnešnímu večeru 1379 nakažených, což je téměř čtvrtina ze všech případů v Česku. Praha má také největší podíl případů na obyvatele. Na každých 100.000 obyvatel hlavního města připadá více než stovka případů covid-19. Druhý největší podíl případů má Olomoucký kraj, a to zhruba 89 na 100.000 obyvatel.

Největší podíl nakažených připadal podle dat ministerstva v předchozích dnech na skupinu lidí ve věku 45 až 54 let. Dnes večer se ale na první příčku dostala skupina lidí ve věku nad 65 let, kteří právě patří k nejvíce ohroženým nemocí covid-19. Podíl obou věkových skupin na počtu nakažených je však téměř stejný. Lidé ve věku přes 65 let tvoří aktuálně 19,30 procenta všech případů covid-19 v Česku. Na věkovou skupinu 45 až 54 let připadá 19,19 procenta případů.