Počet nových případů covidu v ČR opět rekordní, hospitalizováno 249 nakažených

U většiny nakažených má nemoc mírný průběh. V nemocnicích je podle posledních údajů 249 lidí s prokázanou nákazou, stav 64 z nich hodnotí lékaři jako vážný. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Poprvé od začátku epidemie zaznamenaly laboratoře přírůstek nad 1000 případů za jeden den v úterý, kdy přibylo 1161 pozitivních testů. Ve středu byl nárůst prakticky stejný, pozitivních bylo 1160.

V posledních týdnech také přibývá hospitalizovaných s onemocněním covid-19. Za uplynulý měsíc jejich počet stoupl na více než dvojnásobek, počet lidí ve vážném stavu pak téměř na čtyřnásobek.

Samozřejmě, že naše informační linka ☎️ 1221 nezodpovídá jen medicínské otázky. Na operátory se můžete obrátit s nejrůznějšími dotazy ohledně #covid19, třeba v souvislosti s novými opatřeními a povinností nošení roušek. A to jak ve všední dny, tak o víkendu. https://t.co/cOkbAmKsv1 — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) September 10, 2020

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) není zatím za zhoršením situace návrat dětí do škol. Děti do 15 let tvoří podle něj sedm procent nakažených. Z celkového počtu nakažených je podle údajů krajských hygienických stanic nejvíce lidí ve věku 25 až 34 let, tvoří skoro pětinu. Podobný podíl představují nakažení ve věku 45 až 54 let a věková kategorie 35 až 44 let.

Nejvýraznější nárůst počtu nakažených za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 obyvatel má okres Plzeň-jih, a to 129 případů. O 17 nakažených na 100.000 obyvatel méně vykazuje za uplynulý týden Pelhřimovsko. Následuje Praha s téměř 106 případy a Berounsko se stovkou nových případů na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní.

Ministerstvo zdravotnictví dnes bude aktualizovat tzv. semafor, který na mapě republiky zobrazuje riziko nákazy novým typem koronaviru v jednotlivých okresech. Hlavní hygienička Jarmila Rážová uvedla, že většina okresů se tento týden pravděpodobně přesune do prvního, zeleného stupně rizika a že v druhém, oranžovém stupni budou nejméně tři regiony. Dosud bylo deset zelených okresů, Praha byla jako nejvýznamnější lokální ohnisko covidu-19 v Česku jediná v oranžové barvě, která značí počínající komunitní přenos.

Od čtvrtka je kvůli zhoršené epidemické situaci povinné nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé zemi. Už od začátku září platila povinnost chránit si ústa a nos při cestách hromadnou dopravou nebo návštěvách úřadů a zdravotnických a sociálních zařízení.