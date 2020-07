Počty pacientů s těžkým průběhem covid-19 nerostou, nemocnice jich mají pár

Celkově skončilo s covidem-19 v nemocnicích podle dat ministerstva zdravotnictví přes 1600 lidí.

"Nerostou počty hospitalizací, nerostou počty pacientů v těžkém stavu napojených na plicní ventilaci nebo na mimotělní oběh. Nejsou zasažené rizikové skupiny obyvatel," řekl ve čtvrtek k současnému nárůstu nových případů nemoci ministr zdravotnictví Adam Vojtěcha (za ANO). Většina nemocných má podle něj velmi mírný průběh nebo jsou úplně bez příznaků.

Za týden do 22. července bylo podle něj v nemocnicích přibylo 46 nemocných s covidem-19 a šest z nich je ve vážném stavu. Starších 65 let je 19 z nich, více než 75 let je třinácti z těchto nemocných.

Podle ministra například Nemocnice Na Bulovce, která se na infekční choroby specializuje dlouhodobě, byla v době pandemie na hranici své kapacity. Pro nakažené tam byla upravená i oddělení, která běžně jako infekční neslouží, například urgentní příjem. Do nemocnice směřovali i první nakažení v Česku, kteří tam byli v karanténě, přestože zdravotní péči podle lékařů nepotřebovali.

Vyhrazeno pro ně bylo 300 lůžek, v současné době je kapacita snížená na třetinu. Za celou dobu epidemie přijali nakažených celkem 385. Mluvčí nemocnice Simona Krautová na dotaz ČTK sdělila, že v březnu bylo hospitalizováno 89 lidí s covidem-19, v dubnu 96 a za květen 27. "Dnes leží na Infekční klinice šest pacientů s covidem-19, z toho jeden na infekčním JIPu," sdělila ve čtvrtek mluvčí.

Lékaři a sestry Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pečovali od počátku pandemie o 71 pacientů s touto infekcí. Byl mezi nimi i pražský taxikář, který byl jako první v Česku léčený experimentálním lékem na covid-19 remdesivir. "Nejvíce jich zde naráz bylo 24. V tuto chvíli jsou hospitalizováni dva pacienti," řekla na dotaz ČTK mluvčí nemocnice Marie Heřmánková.

Devadesát lůžek pro nakažené měly společně vyhradit Nemocnice Na Homolce a sousední Fakultní nemocnice v Motole. Třicet z nich bylo s možností použití ventilace plic. V Motole vyhradili 60, podle mluvčí Pavlíny Dankové jich bylo maximálně obsazeno 16 včetně dětských pacientů. Homolka jich podle mluvčí Martiny Dostálové hospitalizovala od začátku epidemie dvacet a v současné době žádného nakaženého neléčí.

"Máme samozřejmě vypracované scénáře, které umožňují přizpůsobit organizaci zdravotní péče v nemocnici aktuální epidemiologické situaci v souladu s nařízeními MZČR i hygienické služby," dodala. Nemocnice musely omezit zbytnou péči a vyhradit pro nemocné s covidem-19 volná lůžka. Do běžného provozu se vrací od Velikonoc, na běžné produkci ale zatím nejsou.

V Česku bylo od začátku epidemie covidu-19 v souvislosti s touto nemocí hospitalizováno přibližně 1630 lidí. Téměř tři čtvrtiny z nich už se uzdravily, nebo byly propuštěny z nemocnice do domácí izolace. Nejvíce lidí s covidem-19 se v nemocnicích léčilo v první polovině dubna. Maximem bylo 446 hospitalizovaných k 9. dubnu. Ve druhé polovině dubna začaly počty pacientů výrazně klesat a od začátku června se pohybují v rozmezí od 111 do 148. Nejvyšší podíl vážných případů k celkovému počtu hospitalizovaných byl 7. dubna, kdy dosahoval skoro čtvrtiny. Potom klesal a držel se nízko, od 23. června zase stoupá až na současných více než 15 procent.