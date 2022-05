Podle ministerstva neexistují údaje o efektivitě vakcíny i na opičí neštovice

— Autor: ČTK

Neexistují údaje o tom, zda vakcíny proti pravým neštovicím chrání proti opičím neštovicím, které se začaly šířit i mimo Afriku. Na dotaz ČTK to dnes uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Odborníci ale usuzují, že díky podobnosti viru by účinné být mohly. ČTK to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.