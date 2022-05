Pokud by stát nakupoval vakcíny proti neštovicím, bude to společný nákup pro celou EU

— Autor: ČTK

Dá se očekávat, že pokud by stát nakupoval vakcíny proti neštovicím, bude to společný nákup pro celou EU. Na dotaz ČTK to řekl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob, ministerstvo o tom podle něj jedná. V ČR se v úterý prokázal první případ opičích neštovic a další vzorek s podezřením Státní zdravotní ústav (SZÚ) prověřuje. Podle odborníků je ale nákaza v běžné populaci málo pravděpodobná, nutný je blízký, například sexuální, nebo dlouhodobý kontakt s nakaženým.