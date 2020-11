Pokud lidé nebudou nosit roušky, situace se nezlepší, varuje imunolog

"Počet lidí, kterým já říkám koronaidioti, je stejný tam jako tady. Když jdu z metra a na schodech mě předbíhá pět mladíků bez masky a mají pocit, že kdyby nahoru vyjeli o minutu později, tak jim ujede svět, tak to je v Americe také. Dokud tahle část populace nedostane rozum, tak se to výrazně nezmění. Momentálně kromě roušek, dodržování rozestupů a mytí rukou, nemáme jinou možnost," řekl Českému rozhlasu.

Imunolog Václav Větvička | zdroj: YouTube

Domnívá se, že virus tady s námi je a pravděpodobně i bude nadále. "Myslím si, že se všechno otevřelo příliš svižně. Kdyby zůstalo alespoň něco, řekněme roušky na ulicích, tak by byla čísla menší, ale muselo by se to dělat důsledně," upozornil.

To, že se v létě situace zlepšila, přikládá jarnímu lockdownu, který v mnoha zemích proběhl. "Předpověď, že bude nejhůř kolem ledna a února, vychází do značné míry z toho, že by mohla naběhnout epidemie klasické chřipky. Letos to ale s normální chřipkou vypadá nadějně," vysvětluje.