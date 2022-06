Pokuty za nevyužívání e-očkování nebudou lékaři letos dostávat

Podobně lékaři před jeho zavedením kritizovali i systém elektronických receptů ePreskripce, který také spravuje SÚKL. Vadí jim i fungování funkce e-očkování. "Z našeho pohledu se sbírá příliš mnoho údajů. Jejich zadávání pak zdržuje," řekl minulý týden v debatě k očkování předseda sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka.

V Poslanecké sněmovně je podle něj návrh změny zákona, aby systém od SÚKL převzal ÚZIS. Využít by se podle jeho ředitele Ladislava Duška mohla i aplikace Tečka, kde lidé mohou mít uložené certifikáty o vakcinaci proti koronaviru.

Lékaři mají povinnost zapisovat aplikovaná očkování elektronicky od letošního ledna, prvního půl roku nebyli za nevyužívání sankcionováni. Ředitelka SÚKL Irena Storová minulý týden uvedla, že záznamů je v něm asi 600.000. Již dříve ústav odhadoval, že za rok by jich mělo být kolem čtyř milionů.

Dětští lékaři dosud vydávali rodičům papírové očkovací průkazy, kam se ale zapisují i další informace než jen vakcíny. Dospělí při očkování nepovinnými vakcínami, jako je například vakcína proti klíšťové encefalitidě nebo tetanu, dostávají papírové kartičky, na kterých mají vyznačený i termín přeočkování.

Na ten by měl systém elektronických očkovacích průkazů upozorňovat automaticky pomocí SMS zprávy. Stejně jako v lékovém záznamu do něj mohou všichni lékaři u svých pacientů nahlížet. Doplnit očkování zpětně, a to ani v případě dostupnosti původního papírového očkovacího průkazu z dětství, ale možné není.