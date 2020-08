Očkování proti covidu-19: Rodí se plán, kdo by mohl dostat vakcínu jako první

S případnou možnou očkovací látkou proti koronaviru to vypadá velmi dobře. Česko by jí mohlo mít do konce roku. Jako první se k vakcíně dostanou rizikové skupiny, tedy senioři a chronicky nemocní, posléze zdravotníci, a teprve až pak sama vláda.