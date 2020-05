Poslední fáze rozvolňování: Akce pro 300 lidí, otevření hospod, přísné podmínky na táborech

Bude nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy a u vstupu poskytnou pořadatelé návštěvníkům dezinfekci. Velké společenské nebo sportovní akce byly zakázány, protože podle epidemiologů spolu s cestováním do zahraničí představovaly největší riziko šíření nákazy mezi lidmi.

Hygienické požadavky k ochraně proti koronaviru na letních táborech budou záležet na tom, zda půjde o tábor v budově, chatkách či stanech. Tábory budou muset dbát na důsledné dodržování pravidel osobní i provozní hygieny. Vyžadovat se bude vstupní důsledné provedení vstupního zdravotního filtru u dětí i ostatních účastníků akce, a dále na zvýšený zdravotní dohled na táboře. Vyplývá to z doporučení pro zajištění táborů v letošní letní sezoně, který dnes představila hlavní hygienička Jarmila Rážová. Materiál má ČTK k dispozici.

Povoleny by měly být tábory do 300 lidí, při příznivém vývoji epidemiologické situace hodlá ministerstvo zdravotnictví tento počet 8. června navýšit do 500 lidí. U stanových táborů by měl být počet omezen na 100. Mluvčí České rady dětí a mládeže Soňa Polak ČTK řekla, že tábory pořádané organizacemi, jako jsou skauti, pionýři, hasiči a tomíci, mají maximálně do 150 účastníků. Tábory se budou moct uskutečnit od 27. června.

Organizátoři táborů se na hygienických opatřeních pro tábory domluvili s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou ve středu. Předseda ČRDM Aleš Sedláček ve čtvrtek řekl, že domluvené limity jsou pro pořadatele akceptovatelné a měly by umožnit konání naprosté většiny táborů.

Účastníci tábora by podle doporučení ministerstva měli zůstávat v areálu tábora nebo ve volné přírodě. Neměli by cestovat hromadnou dopravou, navštěvovat města, koupaliště a bazény, hrady a zámky. Omezit by se měly i návštěvy rodičů.

Všichni budou muset odevzdat čestné prohlášení o bezinfekčnosti, která nesmí být starší než jeden den. Organizátoři táborů by také po rodičích měli vyžadovat doložení lékařského posudku z letošního roku. Lékařský posudek uvádí, že je dítě k účasti způsobilé. Běžně platí dva roky, takže ho rodiče využívají opakovaně.

Tábory budou muset být dostatečně vybaveny dezinfekcí, mýdlem, tekoucí vodou a toaletním papírem. Děti musí mít k dispozici vlastní ručníky. Samostatné hygienické zázemí bude muset mít personál kuchyně a na táboře bude muset být vyhrazeno místo pro případnou izolaci dětí s podezřením na nákazu.

Po každém táboře by se měl celý jeho prostor vydezinfikovat. Mezi jednotlivými turnusy by tak měla být prodleva alespoň osmi hodin, nejlépe celého dne, doporučilo ministerstvo. Děti nebudou moct uklízet prostor tábora, pouze pokoje či stany.

O konání putovních táborů bude rozhodnuto až na základě aktuální epidemiologické situace, v současnosti je ministerstvo letos nedoporučuje. Příměstské tábory by se měly řídit obecnými opatřeními, která proti koronaviru stanovuje vláda. Rážová nicméně jejich pořadatele vyzvala, aby se snažili dodržovat i zpřísněné pokyny pro ostatní druhy táborů.

Od 25. května budou povoleny návštěvy v nemocnicích a domovech seniorů. Přijít mohou nejvýše dva dospělí, kterým se bude měřit teplota. U lidí v karanténě budou návštěvy dál zakázány. Vyplývá to z materiálů pro novináře k dnešní tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví. Návštěvy byly zakázány kvůli riziku šíření nemoci covid-19 v lůžkových zařízeních zdravotní a sociální péče.

"Bude to dobré i pro psychickou pohodu obyvatel těchto zařízení," řekl ministr zdravotnictví. Návštěvy musí mít roušky a dezinfikovat si ruce. Pokud je to možné, měly by se návštěvy uskutečnit venku nebo ve vyčleněných prostorách. Na vícelůžkových pokojích by měla být návštěva od dalších klientů oddělena paravánem nebo podobnou přepážkou.

Nařízení má mírnější a přísnější formu, která bude zavedena podle toho, jak se bude dál epidemie nového typu koronaviru v ČR vyvíjet. Přísnější stanoví pro jednoho klienta jen jednu návštěvu denně a musí se dodržovat dvoumetrové rozestupy.

Lidé budou moci od pondělí 25. května navštěvovat státní hrady a zámky. Budou muset nosit roušky a dodržovat rozestupy, což budou muset provozovatelé expozic kontrolovat. Lidé by si také měli dopředu koupit na internetu časové vstupenky. Obdobné podmínky budou platit pro návštěvníky a provoz zoologických a botanických zahrad, jejichž vnitřní prostory se také v pondělí otevřou návštěvníkům. Vyplývá to z dnes zveřejněného plánu vlády na další etapu rozvolňování opatření zavedených proti šíření koronaviru.

Počet návštěvníků v placených venkovních prostorech památek v jednom dni nemá přesáhnout 150 osob na hektar. Provozovatelé památek mají častěji dezinfikovat povrchy, personál musí mít zajištěnou dezinfekci i pro sebe. Provozovatelé také mají zabránit tomu, aby se lidé více shromažďovali třeba před toaletami, automaty, v odpočinkových zónách, na hřištích nebo u občerstvení.

Pro vnitřní expozice památek budou platit stejná omezení, jako nyní platí pro již otevřená muzea. Lidé tedy mají dodržovat od sebe odstupy dva metry s výjimkou rodinných příslušníků. Na jednoho návštěvníka má připadnout plocha přibližně deset metrů čtverečních, i v interiéru musí být k dispozici dezinfekce a mají se dezinfikovat plochy, kterých se dotýkají ruce. Povinné je nošení roušek a pravidelné větrání, doporučená je ozonizace vzduchu. Pořadatelé také mají zajistit, aby se lidé příliš nehromadili, a mohli tak dodržet dvoumetrový rozestup.

V zoologických a botanických zahradách se má zamezit tomu, aby se zbytečně nekřížily cesty personálu a návštěvníků. Provoz restaurací v těchto zahradách bude omezený stejně jako ve všech běžných restauracích.

Vláda dnes také v rámci uvolňování opatření přijatých proti šíření koronaviru oznámila, že hromadné akce včetně vnitřních budou po 25. květnu povoleny pro nejvýše 300 osob. Bude nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy a užívat dezinfekci.