"Postižení nemůžou stát ve frontách." NRZP žádá vytvoření mobilních očkovacích týmů

Podle rady vládní strategie očkování na lidi s vážnými zdravotními omezeními nepamatuje. NRZP se kvůli tomu obrátila na ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO).

"Jsou tisíce lidí s těžkým zdravotním postižením nebo těžkými nemocemi, kteří se nebudou moci dostavit do očkovacích center. Center je poměrně málo. Vypadá to, že se v nich bude stát na očkování fronta, což pro tyto lidi není možné," uvedl Krása.

Rada zmiňuje ty, kteří jsou závislí na pomoci a pobírají dva nejvyšší příspěvky na péči, tedy čtvrtý a třetí stupeň této podpory od státu. Je jich kolem 140.000. Podle odhadu NRZP zhruba 90.000 z nich žije doma. Omezené možnosti dorazit na očkování by mohly mít pak dvě třetiny, tedy asi 60.000 lidí. "Lidí, kteří se chtějí nechat očkovat, je několik desítek tisíc," podotkl Krása.

Rada žádá zařazení vážně handicapovaných i jejich pečujících do výčtu těch, kteří mají dostat vakcínu přednostně. Celkem počítá asi se 100.000 osob. Na přednostním seznamu jsou teď zdravotníci z nemocnic, praktici, nemocniční pacienti nad 65 let či s vážnými chorobami, obyvatelé a pracovníci domovů seniorů a domovů se zvláštním režimem, policisté, hasiči a vojáci.

Podle návrhu NRZP by praktický lékař postiženého a jeho pečujícího o očkování informoval. Pokud by o ně měli zájem, nahlásil by je s potřebnými údaji mobilnímu týmu. Ten by je pak naočkoval u nich v domácnosti, podle zdravotního stavu by se zvolila i nejvhodnější vakcína, popsal Krása.

Rada nyní vyčká na reakci ministra zdravotnictví. Pokud ji nedostane, chce se obrátit na premiéra Andreje Babiše (ANO) a na Parlament. Vedle mobilních týmů bude požadovat také to, aby ČR rychle zajistila víc očkovací látky a také vakcíny od dalších výrobců. Krása míní, že očkovat postižené až na jaře či v dalších měsících je pozdě.

"Epidemie komplikuje lidem s postižením život víc než ostatním. Většina lidí zůstává doma a nevychází. Spoléhá na pečující. Problém je velký. Očkování by je trochu osvobodilo a umožnilo normální pohyb," uvedl Krása. Obává se, že ČR v přípravě a rychlosti vakcinace zaostává. Dopad to může mít na počet nakažených i následné zdravotní obtíže kvůli omezení péče v nemocnicích, dodal šéf rady.