Jenom roušky koronavirus nevymýtí, účinnost mohou ztratit za 10 minut, říkají experti pro EZ

Jde o zbytečný humbuk. Alespoň tak vyznívá stanovisko Světové zdravotnické organizace (WHO), která doporučuje nosit ochrannou masku na veřejnosti jen v případě, že člověk má podezření na nákazu nového typu koronaviru COVID-19. „Nutná je i v případě, když máte někoho nakaženého doma. V tu chvíli by ale neměl vycházet ven ani nakažený nebo váš příbuzný,“ tvrdí WHO pro agenturu AFP.

Když stejný názor sdílel i ředitel Nemocnice na Bulovce Jan Kvačka, který na začátku týdne vyzval personál, aby roušky neustále nenosil, požadoval premiér České republiky Andrej Babiš jeho odvolání. Vedoucí epidemioložka pražské nemocnice Hana Bláhová dokonce hovořila o plýtvání materiálu, pokud se pořád používají.

Nemocnice na Bulovce: Řešte i trvanlivost ochranných prostředků

Tisková mluvčí Nemocnice na Bulovce Simona Krautová ale žádné vítězství necítí, když se WHO i světoví experti vyjadřují obdobně. „My musíme stoprocentně respektovat nařízení státu. A pokud vláda České republiky rozhodla, že všichni občané musí i venku nosit roušky, nemůžeme to rozporovat,“ konstatuje Krautová.

Podle ní a vedení zařízení by se měla řešit trvanlivost ochranných prostředků. „Když si vezmeme nejobyčejnější ústenku, tak je prokázané, že vydrží plnit svůj účel jen deset minut, pak navlhne a její efekt je pryč. Proto je nutné zabývat se i trvanlivostí, ale znovu opakuji, nařízení vlády naprosto respektujeme a budeme se jím řídit,“ uvádí mluvčí Krautová.

Naopak slovutný kardiochurg Jan Pirk, přednosta kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) se domnívá, že důležitá je jakákoli ochrana. „I obyčejná ústenka nebo šátek má smysl a ochrání vás. Nikde přeci není psané, že musíte mít na sobě ten nejlepší a nejdražší respirátor, který je na trhu dostupný,“ míní profesor Pirk, který tvrdí, že člověk si i v moři informací musí zachovat nadhled. Narážel tak na prohlášení WHO.

„Je nutné si uvědomit, kdo si daný článek nebo téma zaplatil či objednal a co tím sleduje.“ Kardiochurg souhlasí, aby všichni měli roušky, ale zároveň nesmí zdravotní personál pocítit jejich absenci, která je nyní. „To ale musí zařídit politici a nikoli se o to starat lékaři či sestry. Máme takovou vládu, kterou jsme si ve volbách zvolili. V první řadě musí být však dostatek roušek i respirátorů pro lékaře, aby mohli operovat,“ soudí pro EuroZprávy.cz Jan Pirk.

Zcela jiný pohled než Pirk nabízí agentuře APF náměstek ministra zdravotnictví Jerome Salomon, který varuje, že lidé masky neumí nosit, neřídí se oficiálními radami, a díky tomu jim ochranné prostředky více škodí, než kdyby je neměli. „Lidé si masky neodborně upravují a vystavují se tak hrozbě kontaminace. Přitom pokud někdo přišel do kontaktu s virem, bude právě na masce.“

Ministerstvo nesouhlasí s WHO a doporučuje i respirátory

Na už zmíněné prohlášení WHO ještě večer pro EuroZprávy.cz zareagovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR a je patrné, že s ním nesouhlasí. Rouška podle vedoucí tiskového oddělení Renaty Povolné nepředstavuje primárně ochranu před viry a bakteriemi. „Hlavním účelem nošení roušek je pouze ochránit okolí, nikoliv člověka, který je nosí. Je lepší nosit alespoň roušku či jinou ochranu úst a nosu, než nemít žádnou ochranu,“ tvrdí šéfka tiskového oddělení na ministerstvu zdravotnictví. Pro ochranu před virovými onemocněními podle Povolné fungují efektivněji respirátory filtrační třídy FFP3, částečně FFP2. „Ideální variantou jsou ty s vydechovacím ventilkem. Nicméně, použitím běžných roušek či jiných alternativ můžeme zabránit dalšímu šíření nákazy v případě, kdy bychom již sami byli infekční,“ upozorňuje Povolná.

Zdrženlivější názor k nařízení vlády ČR nosit povinně od čtvrtka roušky má prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. „Na současný verdikt bych použil přísloví, které nyní frčí v USA: Když mně v kuchyni chytne sporák, nezatopím hašením vody celý dům. Tím chci říci, že se musíme v boji s koronavirem soustředit i na jiné věci a myslet si, že když všichni budeme užívat roušky, tak se koronavirus automaticky vymýtí. Bohužel, tím ho neporazíme,“ míní docent Šmucler.

Nicméně nyní rozhodně roušky doporučeje. „Lidé by je měli nosit během následujících čtrnácti dnů, a to hlavně kvůli zdravotníkům. Protože pokud nám lehne nemocniční personál, dopadneme jako v Itálii. Nosit k roušce ale i rukavice, to nemá smysl,“ je přesvědčený Šmucler. Chránění obličeje na veřejnosti rovněž hodně pomůže seniorům kolem devadesáti let, kteří trpí rakovinou. „Tato skupina se nesmí nakazit, jinak dojde k tragédii.“ Šmucler ale tvrdí, že koronavirus je natolik rozšířený, že žádné ochranné pomůcky ho už nezastaví. „Ať roušky či respirátory nosíme, COVIDEM-19 onemocní 50 až 70 procent populace.“

Nákaza může podle Šmuclera přinést i sebevraždy

Přesto však prezident České stomatologické komory na rovinu říká, že vláda se má v této chvíli věnovat i jiným věcem než se soustředit jen na nošení roušek. „Měla by dělat i jiná opatření. Třeba náklady za pracovníky, kteří jsou nyní v karanténě, by měl platit stát a nikoli zaměstnavatel. Například pro mě jako podnikatele už začíná být situace neudržitelná, proto jsem ve středu musel propustit několik schopných lidí. A až pandemie odezní, bude mně trvat rok, než kvalitní odborníky zase seženu a hlavně zapracuji,“ upozorňuje Šmucler.

Podle něj politici nesmí připustit, aby kromě lidí vir zničil i ekonomiku. „Situace během pandemie je šílená, pokud stát okamžitě nezačne s finanční podporou, lidé mohou záhy přijít o bydlení, neboť nebudou mít na hypotéku. Může se zvýšit počet sebevražd a hrozí, že budeme mít velký počet psychiatrických pacientů,“ varuje docent Roman Šmucler i před dalšími riziky koronaviru.