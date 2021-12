Povinné očkování se bude týkat i mediků a studentů zdravotnických škol

Novinářům to dnes na on-line konferenci řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Už dříve ministerstvo avizovalo, že povinné očkování proti covidu se bude týkat zdravotníků, pracovníků v sociálních službách, hasičů a policistů. Dnes Vojtěch upřesnil, že ve vyhlášce budou zahrnuti i lidé, kteří se připravují na povolání zdravotníka, tedy medici a studenti zdravotnických škol. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) podle Vojtěcha souhlasil s tím, aby tam byli i studenti, kteří se připravují na práci v sociálních službách. Pokud bude povinnost platit pro policii, nedávalo by podle Vojtěcha smysl, aby tam nebyla městská policie. "Jsou tam jednotky dobrovolných hasičů. Ostatní skupiny jsou stejné tak, jak jsme avizovali," doplnil ministr.

Povinnost bude platit i pro lidi nad 60 let, s čímž nesouhlasí zástupci budoucí vlády ani vakcinologická společnost, což dnes na twitteru uvedl její předseda Roman Chlíbek. Vojtěch řekl, že k povinné vakcinaci některých skupin obyvatelstva se obrací i jiné evropské země a ČR by měla jít také touto cestou. Doplnil, že reakce Chlíbka, který zároveň vede odbornou skupinu pomáhající budoucí vládě, ho překvapila. "Jsme přesvědčeni, že je to správná cesta," poznamenal Vojtěch s tím, že budoucí vláda může vyhlášku změnit.