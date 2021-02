Povinné testování pro firmy dostává jasnou podobu. Koho se bude týkat a od kdy?

"Je nějaký návrh, který se může změnit, že pro firmy od 250 zaměstnanců víc od 5. března to bude povinné," řekl Babiš. Pokud by bylo dostatek testů, bylo by podle premiéra možné zavést povinnost okamžitě. Firmy, které nebudou plnit podmínky, tedy nošení ochranných pomůcek a testování, by podle Babiše měly být zavřené.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v sobotu uvedl, že předsednictvo sociálních demokratů pověřilo svoje ministry, aby ve vládě navrhli uzavření průmyslových podniků, které nejsou klíčové pro chod státu. Uzavřeny by měly být nejméně do zavedení povinných testů pro zaměstnance s plnou kompenzací výdělků a nákladů. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v sobotu v televizi Nova uvedl, že pro větší podniky by mělo být plošné testování povinné od 8. března, pro menší firmy později.

K Hamáčkově návrhu Babiš řekl, že vicepremiér by měl tedy vládě předložit seznam firem, které by měly být zavřené. Premiér poznamenal, že pokud by se zavřel celý průmysl, tak firmy, které exportují, přijdou o zakázky. "Ve finále se můžou dostat do bankrotu a bude tady plno nezaměstnaných," řekl.

Hospodářská komora (HK ČR) předpokládá, že povinnost testovat zaměstnance na koronavirus se bude v první fázi týkat zhruba 700 zaměstnavatelů. Odhadem půjde zhruba o tři miliony lidí. ČTK to dnes řekl mluvčí komory Miroslav Diro. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes uvedl, že vláda v pondělí projedná návrh, podle kterého by firmy s více než 250 zaměstnanci musely povinně testovat od pátku 5. března.

"Předpokládáme, že povinnost testovat zaměstnance se bude v první fázi týkat zhruba 700 zaměstnavatelů z celkových 280.000 zaměstnavatelů. Podniky do 250 zaměstnanců totiž tvoří více než 99 procent zaměstnavatelů. Zaměstnávají ale jen zhruba 58 procent lidí," řekl dnes ČTK Diro. Podotkl, že největšími zaměstnavateli jsou přitom státní a veřejný sektor.

Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý podle něj mluvil s premiérem o zavedení povinnosti testovat zaměstnance v podnicích naposledy dnes ráno. Diro už v sobotu ČTK řekl, že komora je připravená podpořit přechod z dobrovolného testování ve firmách na povinné, má však několik podmínek. Mimo jiné žádá, aby testování zaměstnanců bylo náležitě legislativně ukotveno a bylo tak například stanoveno, co dělat v případech, kdy se zaměstnanci testování organizovanému společnostmi budou bránit.

"Podnikatelé jsou připraveni zajistit si antigenní testy, stát ale musí zabezpečit proveditelnost nově ukládané povinnosti, tedy aby zabezpečil dostupnost antigenních testů v počtech, které budou pro masové testování potřeba," řekl dnes Diro.

Zopakoval, že komora se v těchto dnech snaží zaměstnavatelům dodávky antigenních testů zabezpečit. "Ze svého rezervního fondu ochranných pomůcek v Pelhřimově už začala uvolňovat antigenní testy pro potřeby zaměstnanců podniků. V rezervách má připraveno okolo 500.000 testů, tento víkend jedná s dodavateli o výrazném navýšení skladových zásob a urychlení dodávek pro potřeby zaměstnanců firem," dodal mluvčí.

Zavedení povinného testování s vládou řeší také Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). "Řešili jsme dvě překážky, které tomu zatím bránily. To je dostupnost testů na trhu a legislativa. Po ověření se zdá, že by testů mělo být dost. Zavedení povinného testování podporujeme, považujeme ho za logický krok v aktuální koronavirové situaci," řekl dnes ČTK viceprezident svazu Jan Rafaj.

"Počítáme, že bude trvat dva až tři dny, než firmy dostanou první objednané várky samotestovacích sad. Ty mohou objednávat od 1. března. Jestliže vláda už vyřešila nutnou legislativu, aby zaměstnavatelům umožňovala testovat zaměstnance povinně, nic nebrání, aby podniky od 5. března povinné testování spustily," dodal.