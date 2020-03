Pracovník FN Brno se nakazil koronavirem, onemocněla i sestra z onkologie v Novém Jičíně

Pro péči o pacienty ve vážném stavu s koronavirem z celé Moravy je státem vyčleněná Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Sídlí v centru a má na to připraveno 43 lůžek. Fakultní nemocnice Brno se sídlem v Bohunicích se stará o další pacienty s koronavirem, navíc ve speciálním stanu dělá odběry u pacientů s podezřením na koronavirus. Nemocnice na to má vyčleněná lůžka.

Info z dnešního tiskového brífinku:

Denně testujeme až 200 dospělých, 20 dětí. V současné době je ve @FNBrno 10 hospitalizovaných pacientů s COVID-19. Nemocniční informační systém po kyberútoku již funguje a je propojen s laboratořemi.

Podle náměstka Ondřeje Ludky má připraveno také 18 lůžek s plicními ventilátory a dalších 17 v záloze pro případ, že by svatoanenská nemocnice nestíhala pokrýt péči o všechny pacienty ve vážném stavu. Ve svatoanenské nemocnici jsou zatím čtyři pacienti s koronavirem ve vážném stavu.

Fakultní nemocnice Brno provádí v bohunickém odebírá vzorky ve speciálním stanu, kam přijede pacient s podezřením na koronavirus autem, zdravotníci mu udělají stěr, aniž vystoupí ven z auta, a může zase odjet. Podle Ludky se dělá asi 200 testů denně, polovinu pacientů pošlou k odběru hygienici, polovinu praktičtí lékaři.

"Chtěl bych poprosit, aby indikace k odběru od praktických lékařů byla uvážlivá, protože pouze šest až sedm procent z těchto pacientů je pozitivních. Je potřeba dodržovat kritéria pro odeslání jako například teplota. Není dobré, aby jezdili pacienti, kteří to nepotřebují," uvedl Ludka.

Podle něj bude nemocnice od pondělí fungovat jako stanice pro psychiatrické pacienty nakažené koronavirem. Zatím žádný takový pacient není, pokud bude, nemocnice se o něj postará. "Na psychiatrické klinice pro tuto nákazu bude jedna jednotka," poznamenal Ludka.

V Dětské nemocnici, která pod Fakultní nemocnici Brno spadá, se zatím žádná nákaza nepotvrdila. "Denně děláme asi 20 testů, ale zatím nemáme žádné nakažené dítě," doplnil náměstek pro Dětskou nemocnici Jan Blatný.

V Jihomoravském kraji bylo dnes ráno 113 potvrzených případů nákazy koronavirem. Zasažené jsou všechny věkové kategorie od dětí přes lidi v produktivním věku až po seniory a také všechny regiony, nejvíce Brno. V ČR je k dnešnímu dni 2062 potvrzených případů, deset lidí se vyléčilo a devět lidí zemřelo.

Onemocněla i sestra z onkologie v Novém Jičíně

V Novém Jičíně onemocněla COVID-19 sestra onkologické ambulance z polikliniky, která je součástí Komplexního onkologického centra Nový Jičín provozovaného skupinou Agel. Podle hygieniků se zdravotnice chovala nezodpovědně. Mluvčí Agel Radka Miloševská ale tvrzení hygieniků odmítla.

O nakažené sestře dnes po zasedání krizového štábu informovala krajská hygienička Pavla Svrčinová. Kritizovala, že se někteří obyvatelé kraje stále chovají nezodpovědně. "Zejména u zdravotníků mě nepřestává překvapovat to, že nemocný chodí do práce. Měli jsme sestřičku, která chodila do práce s příznaky onemocnění. Nejenom, že chodila do práce, ale když teď dohledáváme její kontakty, tak nám úspěšně nakazila, řekla bych, veškeré členy své rodiny," uvedla Svrčinová. Podle ní se zdravotnice pohyboval ve třech až čtyřech rodinách. "Tam nám nakazila skoro všechny včetně dětí školou povinných," řekla Svrčinová.

Znovu apelovala na obyvatele, aby zůstávali doma a omezili tak počet kontaktů. "Ještě uvidíme, co nám to udělalo s pacienty této sestry, která pracovala na velice rizikovém pracovišti," doplnila Svrčinová.

Miloševská uvedla, že pozitivní test byl potvrzen u zdravotní sestry Nemocnice Nový Jičín, která pracuje na externí poliklinice tohoto zdravotnického zařízení. "Zdravotní sestra nejevila příznaky onemocnění a ihned po pocítění prvních symptomů nastoupila do pracovní neschopnosti. Průběh jejího onemocnění je aktuálně velmi mírný, proto zůstává v domácím léčení. Jednalo se o komunitní nákazu, nikoliv cestovatelskou - zdravotní sestra necestovala do zahraničí," řekla Miloševská.

Podle ní nemocnice okamžitě ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí provedla všechna opatření k zamezení šíření nákazy. "Všem zdravotníkům, kteří s nakaženou přišli do kontaktu, byla nařízena karanténa a podstupují odběr vzorků. Zdravotní péče je pacientům poskytována nadále," doplnila mluvčí.

V Moravskoslezském kraji je 206 lidí s nemocí COVID-19, čtvrteční nárůst byl 27 prokázaných případů nákazy, tedy dosavadní nejvyšší počet v regionu. Největší denní přírůstek hlásilo ve čtvrtek Novojičínsko.