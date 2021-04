Praha nebude ve školách plošně testovat PCR metodou

Praha 9 již avizovala, že se v mateřských a základních školách, které v metropoli zřizují městské části, bude snažit testovat PCR metodou a že o tom jedná s laboratořemi. Vedení Prahy dříve požadovalo nasazení PCR testů plošně, protože ze zkušebního testování vyplynulo, že jsou přesnější. Podle Šimrala to však v současné době není prakticky možné. "Na to prostě kapacity pražských laboratoří nestačí," řekl. Dodal, že po vyhodnocení prvního týdne testování je možné, že město PCR metodu nasadí při testování ve speciálních školách.

Děti se budou testovat dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek. Dodávku prvních asi 500.000 sad pro antigenní testování již podle radního město od státu obdrželo a vydrží asi pět týdnů. Do konce týdne by měla být dokončená jejich distribuce do jednotlivých zařízení. Šimral dodal, že děti mohou kromě testování na místě také přinést potvrzení o testu provedeném jinde.

Testovat se nebudou muset také děti, které budou mít doklad o prodělání covidu-19 v posledních třech měsících. Tyto dvě výjimky jsou jediné, pokud však jinak rodiče odmítnou nechat svoje dítě ve škole otestovat, ředitel je do školy nevpustí. Pokud děti i přes možnost jít do školy zůstanou doma, nebudou mít školy povinnost jejich výuku zajistit, ale podle radního se o to v rámci možností pokusí.

S koncem nouzového stavu se změní i organizace výuky ve školách vyhrazených pro děti zdravotníků, hasičů, policistů a další zástupců důležitých profesí. Pro ty dosud byly otevřená zařízení speciálně určená magistrátem, ta však fungovala na základě nouzového stavu. Nyní ministerstvo zdravotnictví podle Šimrala vydalo opatření, které po jeho skončení stanoví, že děti budou chodit do svých kmenových škol a školek. V případě základních škol se to bude týkat těch dětí, které mají zrovna v rámci cyklické výuky být doma - ve škole pro ně bude vyhrazená učebna s dohledem, kde se budou moci přihlásit k online výuce.

Z rozhodnutí vlády se v pondělí do lavic vrátí děti z prvního stupně základních škol a do školek předškoláci. Na prvním stupni se budou děti po týdnu střídavě učit doma a ve škole. Obnoví se praktická výuka ve středních školách a prezenční výuka ve speciálních školách. Všechny školy, s výjimkou škol určených pro děti zdravotníků, hasičů či třeba policistů, jsou v Česku kvůli epidemii covidu-19 zavřené od 1. března.