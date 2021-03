Praha otestuje žáky škol vyhrazených pro děti zdravotníků

"Jedná se o testy, které měly být využity pro plánované březnové testování středoškoláků, ale protože ti se nakonec do škol nevrátili, nebyly testy využity," uvedl pražský radní pro školství Vít Šimral (Piráti). U testování budou koordinátoři magistrátu, kteří přímo na místě pomohou školám s organizací.

Radní vysvětlil, že odběr pro PCR test ze slin provedou rodiče doma s pomocí setu, který dítě dostane při odchodu z vyučování. Zároveň rodič dítě přihlásí do registračního systému, následující den s ním přijde do školy a test odevzdá k vyhodnocení, které hned na místě provedou pracovníci firmy Therapy Medical. Zároveň dítě podstoupí antigenní test, který provede odborný personál odběrem z přední části nosohltanu. "V případě pozitivního antigenního testu odchází dítě s rodičem domů a čeká na další pokyny z hygienické stanice. V testovací den by se rodič ve škole mohl zdržet maximálně půl hodiny," uvedl radní.

Všechny školy jsou z rozhodnutí vlády úplně uzavřeny od začátku března, před tím do nich chodili žáci prvních a druhých tříd. Výjimku mají právě školy pro děti zdravotníků a zástupců dalších nezbytných profesi do deseti let. V Praze pro ně město určilo asi 70 zařízení, které využívá podle zájmu. Kromě zdravotníků, zaměstnanců integrovaného záchranného systému či školských pracovníků mohou do těchto zařízení své děti umisťovat i například zaměstnanci v justici, kurýři, pracovníci zajišťující zásadní městské služby nebo dobrovolníci, podílející se na boji s epidemií.