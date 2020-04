Praha spustí na Výstavišti testování lidí na koronavirus z auta

U vjezdu budou muset předložit žádanku. Pro pěší není vyšetření určeno. Novinářům to dnes po jednání krizového štábu řekli radní Milena Johnová (Praha Sobě) a ředitel městské polikliniky David Doležil. Místo na Výstavišti bude fungovat ve všední dny od 08:00 do 18:00. Odebrat vzorky si mohou Pražné nechat na čtyřech místech a fungují sanitky, které za nimi dojedou až domů.

"Očekávaná kapacita se ze začátku bude pohybovat kolem 60 vyšetřených, která se, doufejme, v průběhu času a rutiny navýší. Bude to pouze pro vyšetření z auta, nikoliv pro pěší. Také bychom chtěli požádat, aby sem nebyly voženy děti do 10 let," řekl Doležil.

Odebrané vzorky budou zpracovávány ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Každý, kdo na Výstaviště přijede, tak ihned u brány dostane veškeré informace. "Klient se bude muset prokázat před vjezdem platnou žádankou, která může být elektronická, smsková nebo klasicky papírová," řekl Doležil. Na odběrovém místě bude sloužit deset dobrovolníků a devět mediků, kteří již byli vyškoleni. Poliklinika poskytne dvě sestry a dva lékaře.

Další odběrné místo je připraveno ve Žlutých lázních a rovněž by mělo jít o odběry z auta. Tady ale ještě spuštěno nebylo. "V tomto případě musíme vyčkat, až ministerstvo zdravotnictví rozšíří laboratorní kapacity na diagnostiku. Prozatím rozšiřování míst na testování vázne hlavně na tom, že se testy nestíhají vyhodnocovat," řekla Johnová.

Veřejnost se může nyní nechat otestovat v nemocnicích Na Bulovce, v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích, na Královských Vinohradech a v zámečku na Veleslavíně, kde si test mohou nechat udělat lidé bez žádanky a zaplatit za něj.