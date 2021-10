Praha zvažuje vytvoření očkovacího týmu, který by očkoval proti covidu ve školách

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pražský magistrát nabídl svým školám, že do nich pošle mobilní očkovací tým, který by zajistil očkování dětí proti covidu-19. Nyní úřad zjišťuje, zda bude o očkování zájem. ČTK to dnes řekl ředitel odboru zdravotnictví a krajský koordinátor očkování Martin Ježek.