Praktici bez ochranných pomůcek by měli podle SPL zavřít ordinace

Roušky, které jsou o víkendu a v pondělí praktikům distribuovány v počtu dvou až tří kusů, vystačí nanejvýš na dva až tři dny. "Jedna ze skupin obyvatelstva nejvíc ohrožených nákazou COVID-19 - lékaři primární péče - je tak prakticky zcela bez ochranných pomůcek," uvedlo ve stanovisku předsednictvo sdružení. Také další zdravotníci i pracovníci v sociálních službách upozorňují na to, že mají stále nedostatek ochranných prostředků, jako jsou respirátory a roušky. Zástupci státu uvádějí, že dělají co mohou a ochranných prostředků bude brzy víc.

Šéf stomatologické komory Roman Šmucler dnes v České televizi uvedl, že stát s nimi situaci a nastavovaná opatření nekonzultuje a lékařům chybí informace. Stomatologové podle něj potřebují až 200.000 respirátorů, které po státu žádali, ale dosud nedostali.

Zástupci Sdružení praktických lékařů budou dnes v podvečer o dalším postupu při krizi kolem koronaviru jednat právě i s Českou stomatologickou komorou. Po vládě žádají žádají zajištění pomůcek a větší informovanost.

Doporučení, které dnes sdružení vydalo, začne platit od pondělí. Praktičtí lékaři i jejich personál by po celou dobu svých ordinačních hodin měli podle sdružení používat respirátor a ochranné brýle. Při ordinování by se lékaři měli soustředit na důležité případy a pacienty bez akutních potíží odkládat. Zároveň by měli redukovat počet lidí v ordinaci a také zkrátit ordinační hodiny. Měly by být i čekárny, aby se v nich nepotkávali zdraví pacienti s nakaženými virem.

Zástupci sdružení se dnes v 18:00 mají setkat se zástupci stomatologické komory. Jednání má zkoordinovat postup při dalším řešení krize kolem šíření koronaviru.