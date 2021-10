Praktičtí lékaři by měli mít vakcíny proti covidu do konce týdne

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do konce týdne by měli mít všichni praktičtí lékaři vakcíny proti covidu-19 od firmy Pfizer/BioNTech, které si objednali. Distributor Avenier je dnes začal do ordinací rozvážet, řekl ČTK mediální zástupce firmy Martin Nesrsta.