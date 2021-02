Praktičtí lékaři i lékárníci nabízí pomoc s distribucí vakcíny

Ve středu ministerstvo prostřednictvím facebookového profilu Chytré karantény informovalo, že dodáno bylo 667.460 dávek. Aplikovalo se jich k témuž dni přes 500.600, obě dávky dostalo 189.776 lidí.

"V ČR je více než 2500 lékáren, které jsou zásobovány několikrát denně léky a mohou se do procesu distribuce vakcín okamžitě zapojit. Pro distributory je snazší a levnější zásobovat lékárny než jednotlivé ordinace. Lékaři si vakcínu v lékárně budou pravidelně vyzvedávat na žádanku jako jiné běžné léky," popsala možnost distribuce ČLnK.

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka v minulých dnech uvedl, že do očkování se chtějí zapojit zhruba dvě třetiny z asi 5000 ordinací. Plošně by měli začít od 1. března. Už v minulých týdnech se někteří lékaři sami aktivně do očkování zapojili, dohodli se s očkovacími centry a vakcíny si tam vyzvedávali. Více jich tento způsob testovalo například ve Zlínském kraji.

Podobný systém v otevřeném dopisu předsedovi vlády Andreji Babišovi nabízejí také členové spolku Mladí praktici. Podle středečních dat o dodávkách a očkování byl rozdíl mezi naočkovanými a dodanými dávkami zhruba 180.000, uvedli. "Pokud bychom počítali smrtnost na covid-19 kolem jednoho procenta, je v tuto chvíli ohroženo na životě 1800 lidí zcela bez důvodu, respektive jen neschopností státních institucí zajistit rychlou distribuci vakcín," uvedlo sdružení v dopise, který má ČTK k dispozici. Pokud to bude potřeba, jsou připraveni sami usednout za volanty pronajatých chladírenských vozů, napsali.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes uvedl, že aplikováno už je asi 86 procent dodaných dávek. Odmítl, že by vakcíny ležely ve skladu. Podle něj byly rozvezeny do krajů. U vakcíny AstraZeneca bylo do dnešního dne použito 6000 z dodaných 40.000 dávek. Podle informací serveru SeznamZprávy ale část vakcíny ještě rozvezena očkovacím centrům nebyla. Všeobecná zdravotní pojišťovna dnes informovala, že vakcínu bude distribuovat očkovacím centrům i ordinacím firma Alliance Healthcare. Kdy s tím začne, ministerstvo ani pojišťovna neuvedly.

Členka iniciativy KoroNERV, rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová na twitteru v žertu napsala, že by se rozvozu vakcíny mohl ujmout on-line obchod s potravinami Rohlík.cz. Majitel firmy Tomáš Čupr jí odpověděl, že by to klidně bez nároku na odměnu udělali. Chtěl se spojit s ministerstvem zdravotnictví. Pro rozvážení léčiv musí mít firma podle zákona povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).