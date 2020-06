Praktičtí lékaři připravují manuál pro druhou vlnu epidemie covidu-19

Lepší by to podle nich bylo i nadále, aby se lidé v čekárnách nehromadili. Do zákona se také snaží prosadit telemedicínu, některé pojišťovny budou od července hradit videohovory.

I během epidemie zůstal lékař podle sdružení v kontaktu průměrně s více než 50 pacienty denně, jen zhruba osm pacientů však přišlo přímo do ordinace. Ostatní obsloužil po telefonu nebo mailu. Zavřelo podle dat pojišťoven méně než 0,2 procenta ordinací. "Do obvyklého režimu najíždí ordinace přibližně od půlky května. Vyšetřujeme všechny pacienty, doháníme preventivní prohlídky a screeningy, a samozřejmě pravidelné prohlídky diabetiků a lidí s vysokým tlakem. Obnovili jsme také pracovně lékařské prohlídky a posudkovou činnost," uvedl předseda Sdružení Petr Šonka.

Nadále pro ordinace platí doporučení ministerstva zdravotnictví, podle kterého by se v ordinaci a čekárně neměli potkat více než tři pacienti najednou. "Proto nemůžou přijít a posadit se v čekárně, jak je napadne, ale musí se předem telefonicky objednat. Do čekárny je obvykle pouští sestra. Měli by dodržovat rozestupy, mít nasazené roušky a při vstupu do čekárny si dezinfikovat ruce," popsal Šonka.

S ministerstvem lékaři připravují správný postup na dobu, kdy se na podzim zvýší počet respiračních onemocnění. "Jakmile začne chodit více lidí s chřipkami, potřebujeme vědět, jak postupovat a zda každého s příznaky respiračního infektu budeme testovat na koronavirus," doplnil. Ordinace se také podle něj snaží zásobit ochrannými pomůckami. Na trhu ale podle nich chybí například jednorázové ochranné obleky.

I po odeznění epidemie by lékaři rádi využívali telemedicínu, tedy možnost poradit pacientovi na dálku, kterou by hradily zdravotní pojišťovny. Česká legislativa s touto formou ale podle sdružení nepočítá. "Připravujeme doporučený odborný postup, abychom těmto službám dali formu. Inspirací nám jsou zkušenosti z Německa, kde je telemedicína již uzákoněná," uvedl předseda Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Svatopluk Bíma.

Menší zdravotní pojišťovny budou od července hradit praktikům, ale i ambulantním specialistům nový výkon, kdy může lékař s pacientem hovořit pomocí video rozhovoru. "Považujeme tento druh výkonů za perspektivní, který může zkvalitnit služby a zvýšit dostupnost části zdravotních služeb," uvedl ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich. Podle něj jde zatím o pilotní projekt, který si pojišťovny po nějaké době vyhodnotí.

Svaz sdružuje menší zdravotní pojišťovny, Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra ČR, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Oborovou zdravotní pojišťovnu, Vojenskou zdravotní pojišťovnu, RBP a Zdravotní pojišťovnu Škoda. Spuštění programu podporujícího telemedicínu podle mluvčího Vlastimila Sršně připravuje i největší zdravotní pojišťovna Všeobecná zdravotní pojišťovna, která není součástí svazu.

Češi navštíví praktika průměrně 12krát za rok. Praktičtí lékaři jsou podle Býmy schopni vyřešit 80 procent zdravotních problémů, se kterými za nimi pacienti přijdou, za 15 procent nákladů zdravotního systému. Dalších 15 procent by měli zvládat ambulantní specialisté za 40 procent nákladů a za stejný podíl nákladů nemocnice pět procent zdravotní péče.