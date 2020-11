Pravidelné testování klientů v domovech důchodců má skončit 4. prosince

Vyplývá to z nových nařízení ministerstva zdravotnictví a z usnesení vlády. Někteří experti ukončení testování klientů i zákaz návštěv kritizují.

Podle zdravotnických statistik se od začátku října do 19. listopadu koronavirová nákaza objevila ve 403 zařízeních sociálních služeb. Testy tam potvrdily covid u 12.243 lidí. Za poslední den sledovaného období přibylo sedm domovů a 372 nakažených. Testy mají přispět k včasnému odhalení nemoci a zabránění šíření.

Nařízení o pravidelném testování klientů i personálu domovů pro seniory, postižené a lidi s demencemi či stacionářů platilo od 4. listopadu. První kolo testů se muselo provést do sedmi dnů, tedy do 11. listopadu. Většina zařízení ale do té doby testovací sady nedostala. Experti žádali, aby ministerstvo nařízení upravilo a uvedlo v něm reálné termíny. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) několikrát zopakoval, že text není nutné měnit a domovy začnou testovat, až materiál budou mít. Teď ministerstvo původní nařízení zrušilo a vydalo nové. Podle něj se s pravidelnými testy začíná 21. listopadu.

Testování obyvatel domovů by mělo skončit 4. prosince, kdy nařízení přestane platit. Do vypršení termínu se tak odběr vzorků stihne asi dvakrát. Všichni klienti se musí vyšetření podrobit, stojí v textu. Testovat se musí nechat i pracovníci či dobrovolníci, kteří se o seniory nebo postižené přímo starají, a to do konce nouzového stavu.

Testování v domovech prosazovali už na jaře akademici a zástupci organizací na pomoc seniorům. Proti ukončení testů se staví iniciativa Jistota. Podle ní je tento krok nekoncepční, předčasný a riskantní. Poukazuje na to, že se nákaza mezi seniory šíří a přibývá i obětí.

Vláda rozhodla také o prodloužení návštěv domovů do 12. prosince. Rovněž toto rozhodnutí Jistota kritizuje. "Namísto ponechání stabilního a účinného řešení v podobě pravidelného plošného testování a umožnění návštěv vláda izolovala klienty od rodin na další tři týdny. I proti tomu je nezbytné se zásadně ohradit," uvedl Boris Šťastný z iniciativy Jistota. Podle něj není možné dál izolaci klientů prodlužovat a je třeba návštěvy povolit při dodržování přísných podmínek. Hosté by se mohli testovat, povinné by mohlo být nošení respirátorů.

V domovech se využívají antigenní testy. Výsledek po výtěru z nosu je zhruba do 15 minut. Pokud bude pozitivní, provede se ještě potvrzovací PCR test. Na jeho vyhodnocení se čeká déle.