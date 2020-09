Pražské hygieně chybí asi sto lidí, bude nabírat

Hygienička řekla, že noví zaměstnanci by měli nastoupit v polovině příštího týdne a stanice bude schopna bez problémů trasovat všechny případy, pokud se jejich počet bude pochybovat kolem tří nebo čtyř stovek. Hygienici se však obávají toho, že by v dalších dnech mohl přírůstek v metropoli dosáhnout tisícovky. V takovém případě bude podle Jágrové nutné trasovat jenom vybrané skupiny, například seniory nebo členy integrovaného zdravotnického systému.

Šéfka pražských hygieniků dále řekla, že situace v hlavním městě se od minulého týdne výrazně zhoršuje a nyní u více než poloviny nových případů není jasný původ nákazy, a jde tedy o tzv. komunitní šíření. "To je přesně ta situace, které jsme se báli," řekla. Dodala, že u 75 až 80 procent případů jde o bezpříznakové pacienty. S ohledem na personální a testovací kapacity se podle ní zvažuje, že lidé v karanténě nebudou muset před jejím skončením chodit na druhý test a že se doba karantény zkrátí z nynějších deseti na sedm dní.

Zmínila také to, že od pondělka bude fungovat tzv. sebetrasování prostřednictvím internetového formuláře, který potom hygienici zpracují. To by podle Jágrové mohlo uvolnit další personální kapacity. Podle predikcí by tento způsob mohlo využívat 20 procent lidí, doplnila. Cílem hygienické stanice je podle Jágrové opatřeními co nejméně omezovat ekonomiku a zajistit, aby mohly děti chodit do školy.

Od začátku týdne byl nový koronavirus v Praze prokázán ve více než 900 případech. Rekordní přírůstek bylo úterních 372 nakažených, v pondělí přibylo do statistik 288 nových případů. Z úterý na středu byl přírůstek 255 nakažených. Podle údajů ministerstva zdravotnictví je v hlavním městě za uplynulých sedm dní téměř 161 nakažených na 100.000 obyvatel. Praha je na tom nejhůře z celého Česka. Město plánuje nová odběrová místa, starší děti se zřejmě budou ve školách učit v rouškách.