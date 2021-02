Před testováním potřebují školy čas na přípravu, upozornil Plaga

Podle ministra vnitra a šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) má první dávka testů pro školy dorazit do ČR z Číny v neděli 28. února. Studenti posledních ročníků středních škol by se podle vlády měli k prezenční výuce vrátit v pondělí 1. března.

"Vím, že ministerstvo vnitra dělá vše pro to, aby se testy dostaly do ČR i přes hraniční termín dodávky co nejrychleji, a věřím, že zvládnou testy doručit do škol s předstihem," uvedl Plaga. "Je totiž potřeba poskytnout školám také nějaký čas na přípravu na testování, vyzkoušení organizačních pravidel a podobně," řekl.

Ministerstvo školství podle něj začátkem příštího týdne pošle školám do datových schránek návody k testování. "Souběžně se také intenzivně podílíme na dokončení očkovací strategie pro pedagogické i nepedagogické pracovníky s důrazem na zaměstnance mateřských a speciálních škol," dodal.

Hamáček dnes oznámil, že testy na covid-19 bude do škol dodávat firma Tardigrad International Consulting. Budou to čínské antigenní testy Lepu, při kterých se vzorky odebírají z kraje nosu. Stejné používají rakouské školy. První dodávka 800.000 kusů má podle něj dorazit 28. února. Leteckou dopravu zajistí dodavatel, testy se budou následně distribuovat do krajů, řekl. Předpokládá zapojení hasičů a krajských distribučních center. Stejným způsobem se podle něj vnitro chystá do škol distribuovat i respirátory ze státních hmotných rezerv.

Podle mluvčí ministerstva vnitra Kláry Dlubalové má do 15. března přijít do ČR 3,650.000 testů. Podle materiálu, který tento týden v pondělí projednala vláda, bude pro žáky do konce března potřeba 3,654.158 testů. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) ve středu uvedl, že ministerstvo školství po jejich zajištění připraví instruktážní videa a návod, jak při testování žáků postupovat. Účast na testování bude podle něj nezbytnou podmínkou pro docházku k prezenčnímu vzdělávání.

Od 1. března do poloviny měsíce by se do škol mělo postupně ve třech etapách vrátit 450.000 žáků. Jako první mají jít závěrečné ročníky středních škol, po týdnu se má obnovit praktická výuka ve středních školách a další týden i výuka žáků devátých tříd. Většina žáků a studentů má již řadu týdnů povinnou výuku na dálku. Otevřené jsou nyní jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních.