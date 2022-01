PŘEHLED: Aktuální platná opatření proti šíření koronaviru

S účinností od pondělí 31. ledna platí několik změn mimořádných opatření vydaných vládou a Ministerstvem zdravotnictví. Stále je nutné podstupovat plošné testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 ve školách a na pracovištích. U žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří a ve školních družinách je to jednou týdně, u zaměstnanců poté dvakrát do týdne. OSVČ si testování zajišťují samy.

Změny se dotkly plošného testování

Nově se však povinnost pravidelného testování nevztahuje na dospělé osoby a děti po prodělání nemoci, kterým skončila doba nařízené izolace od posledního pozitivního PCR testu a zároveň od tohoto testu neuplynulo více než 30 dní. Po tuto dobu se tedy nemusejí testovat.

Mezi osoby, které mají nařízené pravidelné plošné testování, nově patří také studenti denní formy studia vyšších odborných škol. Změny v opatřeních se dále týkají ubytovacích zařízení vysokých škol, kde mohou být ubytováni pouze studenti, kteří prokáží bezinfekčnost, a to certifikátem o provedeném očkování, potvrzením o prodělané nemoci v posledních 180 dnech, nebo potvrzením o prodělaném PCR testu nejdéle před 72 hodinami. Pokud student není očkovaný a ani onemocnění covid-19 neprodělal, bezinfekčnost, tedy negativní PCR test, zde bude muset dokládat pravidelně jednou týdně.

Výsledek testování na pracovišti řeší zaměstnanec se zaměstnavatelem. Je-li výsledek negativní, zaměstnanec může nadále klasicky pracovat za dodržení protiepidemických opatření. Osoby, kterým vyšel test pozitivně, musí zaměstnanec nahlásit příslušné Krajské hygienické stanici.

Osoby po covidu se dočkaly volnějších podmínek

Vláda pozměnila také opatření týkající se nařízené karantény a izolace. Osobám s prodělaným onemocněním v posledních 30 dnech, které nevykazují klinické příznaky po uplynutí doby nařízené izolace, nebude nařízena karanténa, a to ani v případě rizikového kontaktu s nakaženým.

Délka karantény i izolace zůstává na pěti dnech. Za karanténu je považován stav, kdy osoba přišla do kontaktu s nakaženým, ale nemoc jí ještě nebyla potvrzena. Člověk v izolaci je naproti tomu prokazatelně pozitivní. Osoba v karanténě s pozitivním antigenním testem ji může podle aktuálně platných nařízení opustit i dříve, pokud má výsledek PCR testu negativní. Výjimka však neplatí pro studenty.

Osoba v izolaci zůstává pět dní, nemá-li příznaky onemocnění. V opačném případě musí svůj stav konzultovat s lékařem a dobu izolace podle toho upravit. Opustit ji může až po dvou dnech bez příznaků.

V hlavní roli respirátory a rozestupy

Kromě nových či změněných nařízení je však nutné dodržovat ostatní, stále platná opatření. I nadále zůstává povinností mít zakrytá ústa i nos respirátorem v prostředcích veřejné dopravy, ve vnitřních prostorách staveb i na některých venkovních místech.

Uvnitř je nařízeno nosit ochranu dýchacích cest vždy, týká se to tedy například prodejen a provozoven služeb, zdravotnických zařízení, kulturních míst, sportovních akcí, škol a školských zařízení či pracovišť, kde není možné udržovat 1,5metrové rozestupy. Pro venkovní akce platí stejná pravidla s rozestupy, nošení respirátorů je povinné, je-li na místě více než 30 osob. Dětem do věku 15 let stačí rouška.

Co je platným potvrzením o bezinfekčnosti?

Stále platí, že na většinu veřejně přístupných míst smí pouze osoby splňující takzvané pravidlo O-N, tedy ti, kteří byli kompletně naočkováni nejdříve před 14 dny nebo prodělali onemocnění covid-19 maximálně před 180 dny. Podmínka se nevztahuje na děti do 12 let. Mezi místa s omezeným přístupem patří restaurace a bary, kulturní a sportovní akce, sportovní střediska, bazény či wellness a další služby a také soukromé i veřejné akce. Návštěvníci mají povinnost předložit certifikát o provedeném očkování nebo prodělaném onemocnění, organizátoři nebo provozovatelé mají nařízeno certifikáty kontrolovat.

Osoby se mohou prokázat také PCR testem s negativním výsledkem, který byl proveden maximálně před 72 hodinami. Test k prokázání bezinfekčnosti však může použít pouze osoba do dovršení 18 let věku, osoba, která se nemůže nechat očkovat pro kontraindikaci, rozočkovaná osoba nebo osoba, které od očkování ještě neuběhly dva týdny.

Omezení spojená s koronavirem se týkají také snížené kapacity některých míst. V restauracích a barech smí u jednoho stolu sedět maximálně šest osob v případě, že nejsou ze stejné domácnosti. Při akcích, kdy se sejde větší počet lidí u stolu, je nutné dodržet rozestupy minimálně 1,5 metru. Sportovní utkání a kulturní představení jsou omezeny maximální kapacitou 1000 osob, soukromých a veřejných akcí se jich může účastnit stovka.

Provozovatelé zoologických a botanických zahrad, muzeí, galerií, hradů, zámků a podobných objektů musejí sami snížit kapacitu těchto míst tak, aby zde účastníci mohli dodržet nařízené rozestupy. Bazény, wellness a fitness centra a podobná sportoviště kapacitu omezenou nemají. Úplný zákaz naopak platí při konzumaci potravin v obchodních centrech, návštěvníci nemohou využívat ani foodcourty tomu určené.

Vysoký stupeň nákazy hrozí po celé Evropě

Při cestování do zahraničí je nutné řídit se aktuálně platnými informacemi dle Ministerstva zdravotnictví. To rozlišuje státy dle míry rizika nákazy. Podle něj zůstávají všechny evropské státy kromě Vatikánu ve stupni nejvyššího rizika nákazy.

Cestující z takových zemí jsou povinni oznámit příjezd krajské hygienické stanici předložením Příjezdového formuláře, a pokud nebyli očkováni nebo neprodělali onemocnění covid-19, musejí se před i po příjezdu do České republiky nechat otestovat a případně dodržovat další povinnosti. Výjimka platí pro osoby, které po celou dobu cesty užívaly individuální dopravy, a pro děti do věku 12 let.

Další vývoj pandemických opatření

Pondělkem končí takzvané diskriminační PCR testy. Ty zdravotníci využívali k podrobnějšímu vyšetřování pozitivních vzorků, což umožňovalo odhalení některé z variant nového typu koronaviru. Jelikož však v současné chvíli převládá podle Ministerstva zdravotnictví varianta omikron, nejsou již tyto testy potřeba. Jejich zrušení navíc zvýší kapacitu pro testování nových pozitivních případů.

Nadále platí možnost nechat se očkovat posilující, třetí dávkou vakcíny, a to pro osoby starší 12 let, u nichž od poslední dávky očkování uběhlo nejméně pět měsíců. U jednodávkové vakcíny je přeočkování možné po dvou měsících.

Další změny Ministerstvo zdravotnictví naplánovalo od úterý 15. února. Jednat se bude především o zkrácení platnosti očkovacích certifikátů osob starších 18 let na devět měsíců dle nařízení Evropské unie. Dotkne se osob kompletně naočkovaných před 7. květnem minulého roku. Očkování posilující dávkou bude nadále platit bez časového omezení.