Premiér Babiš dostal druhou dávku vakcíny proti koronaviru

Babiš dostal první dávku vakcíny od firem Pfizer a BioNTech 27. prosince v ÚVN. Na druhou se chystal původně už pondělí, očkování ale odsunul. Původně mělo přeočkování následovat po 21 dnech. Kvůli nedostatku vakcín se lhůta prodloužila. Babiš před několika dny vysvětloval, že je možné očkovací látku aplikovat po 21 až 42 dnech.

Druhé očkování po 28 dnech doporučil zdravotníkům také ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Sám si nechal druhou dávku podat v sobotu v Brně. Podle politiků má díky odkladu druhého očkování zůstat víc očkovací látky na podání první dávky.

Blatný v pátek oznámil, že Česko dostane v příštích třech týdnech od firmy Pfizer/BioNTech vakcíny méně. Původně plánovaný počet dávek očkovací látky by se měl dorovnat do poloviny února, pak by se měl zvýšit. Firma Pfizer/BioNTech v polovině ledna dočasně dodávky v celé EU omezila kvůli navýšení výrobních kapacit. Plat vakcíny a lahviček by podle Blatného mělo dorazit do ČR asi o pětinu méně. Při používání šesti dávek místo původních pěti by se ale měl zachovat plánovaný počet naočkovaných. Od dubna by pak měly být zásilky vyšší, než se původně plánovalo.

Podle údajů mini ministerstva zdravotnictví bylo dosud v Česku provedeno 192.267 očkování.