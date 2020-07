Laboratořím na Moravskoslezsku hrozí kolaps. Pomoci by mohla centralizace

"Je to nyní na hraně. Zvládáme to, ale jsme dlouhodobě přetíženi. Většinu výsledků uvolňujeme do 24 hodin. Vyšetřujeme mezi sedmi stovkami a tisícem vzorků denně. Všech pět laboratoří v Moravskoslezském kraji je v enormním nasazení už od března,“ sdělil serveru novinky.cz Jakub Mrázek, který je vedoucím oddělení molekulární biologie Zdravotního ústavu (ZÚ) Ostrava, který je odpovědný za testování vzorků.

Dále také poznamenal, že v regionu zatím nedošlo k žádnému zklidnění epidemiologické situace, a to kvůli problémům s OKD.

"My prostě jedeme stále. Na druhou stranu je ale potřeba říct, že si nedokážu představit, jak by takovouto vyhrocenou situaci a testovací zátěž třeba zvládli v jiných krajích. U nás je totiž ta testovací kapacita jedna z největších v Česku, ne-li největší. My jsme jedna z největších státních testujících laboratoří v zemi,“ podotkl.

Spolu s ostravským zdravotním ústavu testuje na Moravskoslezsku vzorky i krajská laboratoř ve Slezské nemocnici v Opavě. Krajská mluvčí Miroslava Chlebounová uvedla, že se jedná o 120 testů denně.

"Kraj pro ně nyní kupuje nový přístroj s vyšší kapacitou, což znamená, že zde budou schopni otestovat až 600 vzorků denně. S testováním v našem regionu pak pomáhají další tři soukromé laboratoře,“ informovala.

Jedná se konkrétně o AGELLAB, což je síť laboratoří společností Agel, v jejíchž schopnostech je denně otestovat 700 vzorků. Zapojené jsou i soukromé laboratoře SPADIA LAB a EUC KLINIK, které za čtyřiadvacet hodin zvládnou 150 vzorků.

"V současnosti kapacita laboratoří stačí pokrýt potřeby našeho kraje. V případě zhoršené situace kraj oslovuje armádu, která pak vzorky distribuuje podle svého schématu,“ řekla Chlebounová.

"Je potřeba vybudovat síť laboratoří, které by pokrývaly všechny kraje v Česku a byly by schopné zajistit bazální testovací kapacitu. Důležité je, aby byly laboratoře propojeny infrastrukturou, která by umožnila velmi rychle a efektivně přesouvat tu zátěž z jednoho kraje do dalších. Prostě podle vývoje epidemiologické situace,“ vysvětlil Mrázek, proč je potřeba v Česku vytvořit systém, kdy by se testování rozložilo i do regionů, které nejsou zasažené. Laboratoře už navíc mezi sebou komunikují.

"Není problém převézt jeden vzorek z jedné laboratoře do druhé. Složitější je to u vzorků odebraných v nemocnicích. Tam je problém s distribucí výsledků, protože většina laboratoří zvládá zasílání výsledků do národního registru, ale už ne konkrétním zdravotnickým zařízením. Každá laboratoř i nemocnice má totiž jinak nastavenou elektronickou komunikaci. Není to plošně kompatibilní,“ dodal.