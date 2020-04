Při testování imunity chybí hlavně děti. Počet nakažených roste pomalu

Podle statistických údajů se daří nemoc covid-19 v Česku dál držet pod kontrolou, denní nárůst je pozvolný a zdravotnický systém zvládá péči o vážně nemocné. Vláda díky příznivé epidemiologické situaci rozhodla o rychlejším uvolňování dosavadních omezení a zákazů v podnikání i běžném životě, další vlna přijde v pondělí.

V pátek přibylo 86 nových případů nemoci covid-19, což byl druhý nejnižší nárůst za posledních deset dní. Z nemoci se už vyléčilo 2453 lidí, zemřelo 218 pacientů s covid-19. Počet nakažených od vypuknutí epidemie stoupl na 7333. Nemocných je v Česku aktuálně 4662, z toho v nemocnicích bylo podle dosavadních údajů 385 lidí s koronavirem, přes 70 z nich bylo ve vážném stavu.

Testovací místa pro studii kolektivní imunity vůči koronaviru fungují v Praze, Brně, Litoměřicích, Olomouci, Uničově a Litovli. Studie má ukázat, kolik lidí v ČR už nemoc způsobenou novým typem koronaviru prodělalo a mají protilátky. Celkem je v plánu otestovat 27.000 lidí.

V Praze se dnes naplnila kapacita odběrů pro studii kolektivní imunity vůči covid-19 u všech věkových kategorií dospělých, testovat se tak budou v dalších dnech pouze děti. Od neděle je pro ně vyhrazeno testovací místo v Kateřinské zahradě, a to od 10:00 do 20:00. Odběrové stany na náměstí Míru a v Zítkových sadech budou kvůli naplnění kapacity dospělých uzavřeny.

V Brně už od dnešního rána netestují dobrovolníky z věkové skupiny 60 až 89 let. Potřebný počet seniorů už otestovali v minulých dnech. Nejvíc i tady odborníci potřebují zástupce z věkové skupiny osm až 17 let. Na odběrových místech v Olomouckém kraji chybí ještě několik set seniorů. Doplnit je chtějí z řad lidí, kteří přijdou na odběrová místa v Olomouci, Litovli a v Uničově mimo rezervační systém, případně se pokusí pro seniory v krajském městě zřídit ještě jeden speciální termín. V Litoměřicích je menší zájem o testování ve věkové skupině 18 až 39 let, stále ale mohou chodit i starší dobrovolníci.

Nejvíc nakažených i úmrtí připadá na Prahu. V hlavním městě dosud zemřelo 81 pacientů s covid-19, následuje Moravskoslezský kraj s 25 zemřelými a Karlovarský kraj s 21 oběťmi. V nejmenším Karlovarském kraji za uplynulých 24 hodin přibyly tři desítky nakažených a v přepočtu případů na počet obyvatel figuruje region hned na druhém místě za Prahou.

V Karlovarském kraji se nákaza novým typem koronaviru nově rozšířila i do zařízení sociálních služeb. Nakazila se klientka a zaměstnanec ve dvou různých zařízeních, uvedli hygienici bez dalších podrobností. Onemocnění covid-19 se znovu výrazně rozšířilo i v Mariánských Lázních, kde se v pátek objevilo osm nových případů mezi zaměstnanci i pacienty tamní nemocnice.

Vláda kvůli příznivému vývoji koronavirové nákazy v zemi urychlila harmonogram otevírání obchodů a služeb. Od pátku zrušila zákaz volného pohybu osob včetně cestování do zahraničí, který v Česku platil od 16. března. Lidé se zároveň mohou pohybovat ve volném prostoru ve skupinách až deseti osob, a ne maximálně ve dvou jako dosud. Musí ale dál nosit roušky a zachovávat odstup od ostatních. Do zahraničí lidé sice mohou vyjet, při návratu do Česka se ale musí prokázat negativním testem na koronavirus, nebo musejí podstoupit dvoutýdenní karanténu.

Cestování za hranice je navíc výrazně omezeno či úplně znemožněno i kvůli zákazům a omezením ostatních států. Lidé dnes protestovali v Českém Těšíně i sousedním polském Těšíně kvůli tomu, že jejich města jindy oddělená jen řekou Olší stejně jako za studené války rozdělila uzavřená hranice.

V Česku budou moci v pondělí otevřít další obchody a provozovny služeb, které musely uzavřít kvůli šíření koronaviru. Neobejde se to bez různých omezení. Například oblečení si lidé zkoušet nemohou. Boty ano, ale musí mít ponožky a před zkoušením si dezinfikovat ruce, řekl dnes ČTK ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Rychlejší uvolňování restrikcí ale například některé knihovny či zoologické zahrady zaskočilo a zůstanou ještě zavřené. Až začátkem května začne přijímat nové klienty i většina lázní. Už několik dní mohou fungovat farmářské trhy. Dnes ráno se za velkého zájmu stovek Pražanů otevřely i jedny z nejoblíbenějších a nejstarších trhů na náplavce. Stánků bylo kvůli nařízeným hygienickým omezením výrazně méně než před koronavirovou krizí, před některými se tvořily fronty.