Při zhoršení epidemie mohou znovu přijít testy a respirátory ve firmách

Ani v nejhorším neplánuje uzavírání žádných provozů, což už dříve potvrdil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Dnes dodal, že se zvažuje například nošení respirátorů v zaměstnání nebo obnovení testů ve firmách.

"I v těch nejhorších scénářích budou opatření režimová. Plošnější vyžadování ochrany dýchacích cest, plošnější vyžadování dokladu OTN, možná nějaké omezení hromadných akcí. Určitě ne uzavírání provozoven, obchodů a tak dále," řekl ministr. Dokladem OTN se myslí potvrzení o očkování, negativním testu nebo prodělání nákazy v posledních 180 dnech.

V nejhorším scénáři se ale provoz restaurací a obchodů výrazně omezí. "Restaurace by mohly být jen pro předem rezervované nebo obchody formou 'click and collect'," uvedla Svrčinová. Anglický výraz znamená "klikni a vyzvedni", zřejmě by tedy bylo možné si jen v obchodech vyzvedávat předem objednané zboží. Jde podle ní ale o návrh, který ministerstvo ještě dopracovává.

Svrčinová představila tři scénáře, jejich hranice byla u nejlepšího 25 nových případů na 100.000 obyvatel a u nejhoršího nad 100 nových případů. Současně by měl být dosažen určitý počet pacientů v nemocnicích a pozitivita testů by překročila čtyři procenta. Podle Vojtěcha by rizikový scénář nastal, kdyby do nemocnic přibývalo 50 lidí s covidem denně.

Opatření by podle Vojtěcha byla primárně regionální podle situace, plošná až v případě zhoršení v celé ČR. "Pouze číslo pozitivních určitě v tuto chvíli nebude hrát roli. Všechny země už od toho v současné době ustupují," dodal. Zaměřit se chce na počty hospitalizovaných. Není podle něj jisté, že rizikových scénářů bude dosaženo. Počty nových případů se mohou díky očkování a promořenosti zastavit.

V současné době je incidence, tedy týdenní počet nových případů na 100.000 obyvatel, pro celé Česko 21. V době nejvyššího počtu případů byla incidence i více než 800, dosaženo jí bylo loni na přelomu října a listopadu a letos v lednu a znovu v březnu. Hospitalizovaných je nyní 89 lidí, loňské maximum bylo téměř 9500.