Příští týden bude podle Blatného v nemocnicích nejkritičtější

Britská mutace čínského koronaviru se podílí podle Blatného v průměru na 50 procentech případů nakažení, v některých okresech to ale byl až 80procentní podíl. Na včasné zachycení této mutace nebyl dostatek testů, připustil ministr.

Situaci s nedostatkem personálu chce Blatný řešit povoláním ambulantních specialistů a mediků. Předpokládá, že nemocnice budou především využívat studentů medicíny, kteří v nich působí dobrovolně už nyní.

Na jednotky intenzivní péče by mohla být použita stovka záložních vybavených lůžek. Pro pacienty s covidem-19 by mohlo být k dispozici 540 až 570 standardních lůžek s kyslíkovým přístrojem. Ministr také řekl, že situaci by nemohlo řešit zachování polní vojenské nemocnice na výstavišti v pražských Letňanech, neboť by v ní byla k dispozici především standardní lůžka, jichž je dostatek.