Pro získání domácího léku na covid musí mít pacienti papírový poukaz od lékaře

"Lék nemá stanovenu cenu a úhradu pro ambulantní podání. Je možné jej vykázat pouze jako přímý materiál k výkonu klinického vyšetření. Nelze proto předepsat na e-recept," sdělil na dotaz ČTK. Podobně musí získat lidé poukaz i na podání léku remdesivir, který se aplikuje infuzí v nemocnici.

Nakažený, který je v izolaci a navíc lékařem vyhodnocený jako ohrožený vážným průběhem nemoci covid-19, tak často cestuje do ordinace lékaře a poté s papírovým poukazem do jedné ze zhruba 60 nemocničních lékáren. Lék může pacientovi vyzvednout i jiná osoba.

Nemocnice, které mohou pacientům antivirové léky vydat, jsou podle mapy na webu ministerstva zejména ve větších městech. Například v Olomouckém kraji je lék dostupný jen v olomoucké fakultní nemocnici a v Královéhradeckém kraji ve fakultní nemocnici v Hradci Králové a v nemocnici v Jičíně. To, že lék není možné objednat do kterékoliv lékárny, kritizoval na twitteru také předseda Grémia majitelů lékáren Marek Hampel.

Variantou pro ty, kteří nechtějí pro lék cestovat do nemocnice a pro poukaz k praktickému lékaři, je antivirový lék favipiravir. Ten je podle mluvčího Jakoba možné předepsat na e-recept, pacient si ho ale musí sám zaplatit. Cenu léku ale Státní ústav pro kontrolu léčiv neuvádí.

"Favipiravir může být alternativou u pacientů, kteří nemohou dostat monoklonální protilátky a případně nesouhlasí s posláním do centra pro vydání molnupiraviru, případně nesplňují podmínky pro molnupiravir. Lék je vydán v lékárně na recept a pacient si lék hradí sám," píše se o léku v manuálu pro lékaře. Ti musí zároveň zajistit od pacienta podepsaný informovaný souhlas s tím, že je mu podávaný neregistrovaný léčivý přípravek. Nevhodný je pro osoby s nemocemi jater a ledvin, těhotné a kojící.

Lidé, kteří měli pozitivní test na koronavirus a byli ohroženi vážným průběhem nemoci covid-19, dostávali do konce loňského roku takzvané monoklonální protilátky. Praktický lékař je mohl poslat do nemocnice, kde dostali infuzi s těmito léky, které brání množení viru v těle. Na variantu omikron ale protilátkové léky nefungují, lékaři tak místo nich podávají antivirové léky.

Česko jedná i o dodávce nového antivirotika paxlovid od firmy Pfizer. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) je na nákup 50.000 dávek připravena miliarda korun, zatím ale není jasné, kdy by firma mohla léky dodat. S největší pravděpodobností to bude až poté, co odezní současná vlna nákazy způsobená variantou omikron.