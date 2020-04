Proč Česko nemá tolik nakažených jako Itálie? Expert našel odpověď

"Jeden z problémů je, že v každé zemi byla asi nákaza jinak silná. Záleží na tom, kteří lidé ji donesli – jestli to byli ti starší, nebo ti zdravější. Ne každá země dostala stejnou dávku viru. Taky proto vidíme obrovské rozdíly mezi Českem a Itálií, která to tedy dostala naplno," řekl Českému rozhlasu.

Lidstvo ale nyní moc možností nemá. Jednou z mála věcí, kterou může udělat, je plošné testování vybraného vzorku lidí, které začíná i v České republice a dotkne se téměř 30 tisíc obyvatel.

"Nutně potřebujeme vědět, jaká je skutečná promořenost, použiji to téměř neslušné slovo. Tedy kolik lidí ten virus v sobě skutečně má, jinak se to nezjistí. Podle některých předpokladů se hovoří od 10 do 80 % těch, co ho měli nebo mají, a nic jim nebylo," vysvětluje.

Podle imunologa, který působí v americké University of Louisville, ale není možná vrátit se do stavu před pandemií. "Kdybychom otevřeli totálně a najednou, tak se nějaké další velké vlny dočkáme. Když to bude otevírání rozumné, tak se domnívám, že se to podaří držet na uzdě," tvrdí.

Situace je ale kritická i mimo Evropu. Spojené státy budou nemocí covid-19 zřejmě zasaženy nejvíc na světě. Nakažených je tam kolem 600 tisíc lidí a víc než 30 tisíc už zemřelo.

"Důvodů je celá řada a ani vláda tomu nijak enormně nepomohla, ale žádná vláda na světě se zrovna nezahalila do nějakého hávu slávy," upozornil ve vysílání Českého rozhlasu expert.

Řada obchodů s potravinami tam dokonce bojuje za to, aby zavřely, protože to nejsou schopni zdravotně zvládat. "Taky je pravdou, že v Česku se sedí za kasou v roušce a v rukavicích. V Americe je pouze jediný řetězec, který to tak dělá, ostatní jedou bez toho, aby se o ně postarali," dodal.