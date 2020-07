Vývoj vakcíny je reálný, promořování nerealistické. Imunolog promluvil o koronaviru

Je to až ohromující, kolik toho o covid-19 víme za tak krátkou dobu, řekl Václav Hořejší úvodem rozhovoru v Českém rozhlase. „Ví se, jaký je to virus, co by na něj mohlo zabírat. Ví se, že vývoj vakcíny, která by chránila rizikové skupiny, je reálný,“ uvádí Hořejší příklady toho, co věda během několik málo měsíců o covid-19 dokázala zjistit.

Podle jeho slov není důležité, z jakého místa virus pochází, ale je docela jisté, že virus přeskočil z jiného živočišného druhu na člověka pomocí prostředníka z netopýrů. „Příbuzný netopýří virus je v 96 % shodný (s virem SARS-CoV-2),“ uvedl imunolog a dodává, že u SARS byl viník ihned odhalen, byla to cibetka. Upozorňuje, že 4% rozdíl u nového viru SARS-CoV-2 svědčí o tom, že virus využil nějakého hostitele a poté by přenesen na člověka. Prostředník je v současné době stále neznámý.

Podle jeho slov je promořování obyvatel zcela nerealistické, a to kvůli rizikovým skupinám, které je třeba chránit. „V České republice by ochrana rizikové skupiny představovala ochranu nejméně 2 miliónů obyvatel,“ míní Hořejší a vyjádřil překvapení nad uznávanými odborníky, kteří se k teorii kolektivní imunity hlásí.

Již dříve se imunolog vyjádřil, že rozvolňování ochranných opatření je příliš rychlé. „Rád bych toto vyjádření modifikoval,“ řekl Hořejší v rozhovoru a dodal, že jediná výhrada z jeho strany se týká Karvinska.

Hořejší se také vyjádřil k mutaci viru SARS-CoV-2 s označením D614G. Ačkoliv tato změna převládá a více se šíří populací, Hořejší ubezpečil, že nemá žádný vliv na závažnost onemocnění. „Není to nic podstatného,“ tvrdí imunolog a dodal, že virus SARS-CoV-2 má 30 tisíc různých mutací, které nemají vliv na jeho vlastnosti. Mutuje prý velmi pomalu. Dodává, že chřipka má mutace mnohem závažnější, protože se jedná o kmenové křížení.

„Chřipka už v minulosti dokázala zahubit miliony lidí. Je dobré si uvědomit, že kdybychom dali novému typu koronaviru podobnou možnost řádit, nebyla by žádná intenzivní péče a podpora dýchání, je možné, že by nynější pandemie byla srovnatelná s tehdejší chřipkovou epidemií,“ domnívá se imunolog.

Hořejší je ohledně vývoje české vakcíny skeptický, protože po celém světě se testuje okolo 200 potenciálních vakcín proti covid-19. „Dvě z nich, britská a čínská, jsou již ve třetí fázi výzkumu, kdy se testuje účinnost skutečně naostro s velkým počtem účastníků v polních podmínkách. Ostatní vakcíny jsou ve fázi jedna a dvě, kdy se zkoumá účinnost a bezpečnost. Česká vakcína není ještě ani ve stádiu jedna.“

Pozitivitem pandemie podle imunologa je, že se lidé začali více zajímat o vědu. Podle jeho slov lidem také ukázala podstatu, že se například obejdou bez plných hospod nebo přeplněných fotbalových stadiónů a že se ukázalo, jak jsou Češi pozitivní a disciplinovaní.