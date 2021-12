Proti covidu byly do neděle očkovány tisíce dětí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Očkováno proti covidu-19 bylo do neděle přes 2800 dětí ve věku pět až 11 let. Více než polovina dostala vakcíny v Praze, v Karlovarském a Libereckém kraji bylo očkováno po jednom dítěti a v Královéhradeckém kraji žádné. Vyplývá to z dat, která o očkování zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví.