Proti koronaviru by měli očkovat praktičtí lékaři, říká hejtman Vondrák

"Nebyli jsme v kontaktu. S námi to nikdo neřešil. Já osobně jsem se to dozvěděl v pondělí z televizních zpráv," uvedl Vondrák s tím, že mu takový způsob komunikace připadá nešťastný. Dodal, že kraj udělá vše pro to, aby očkování čtvrtou dávkou pro všechny zájemce zajistil. I když by to podle něj měli dělat hlavně praktičtí lékaři.

"Není možné neustále tuto povinnost a náklady s tím spojené přenášet na kraje. Nyní to zvládneme bez obtíží. Byl by ale problém, kdyby vznikla potřeba znovu otevřít velkokapacitní očkovací centrum. Momentálně tam funguje Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině," uvedl Vondrák.

Očkování v Moravskoslezském kraji nyní provádí například Fakultní nemocnice Ostrava. V pondělí si tam pro vakcínu přišlo 132 lidí, z toho 47 pro čtvrtou dávku. "Další očkovací den bude středa. Postupně se do toho zapojí i další krajské nemocnice," uvedl. Toto řešení ale podle něj není správné. "Nemocnice nejsou od toho, aby očkovaly. Toto děláme jako z nouze ctnost. Protože to umíme, tak to tam v dalších dnech dáme," řekl Vondrák.

Prioritně by podle něj ale očkování měli zajišťovat praktičtí lékaři. "Mají na to kapacity. To ale musí řešit ministerstvo zdravotnictví. Kraje nemají kompetence lékařům nařizovat, aby v ordinacích začali očkovat," řekl hejtman.

V kraji ale zatím praktici podle informací ČTK neočkují. "Už v pondělí, když se o čtvrté dávce začalo mluvit, jsem kontaktovala svého lékaře. Řekli mi ale, že zájem je minimální. Že neočkují," řekla ČTK osmasedmdesátiletá Vlastimila Bulíková z Opavska. Ta nyní chce využít očkování v ostravské fakultní nemocnici. "Už je to ale komplikované, musím si zajistit odvoz. Tak bych si ke svému lékaři došla," řekla.