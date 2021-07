Provoz očkovacích center stojí desítky tisíc denně, nejvíce jde na personál

Národní očkovací centrum, které začalo fungovat na začátku května v O2 universum a které má na starosti Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN), má podle mluvčí nemocnice Jitky Zinke vyčíslené zatím náklady za květen. Činily 1,8 milionu korun, částku nemocnici fakturuje vlastník haly, společnost Bestsport. "Částka, kterou ÚVN hradí, zahrnuje mimo jiné náklady na služby, které O2 universum poskytuje pro zajištění chodu vakcinačního centra, jedná se například o úklid společných prostor, ostrahu společných prostor, akreditační služby, poskytnutí informačního systému, náklady na teplo či klimatizaci, spotřebu vody a elektrické energie spojené výhradně s provozováním vakcinačního centra a další," napsala ČTK Zinke. Za pronájem ÚVN platí symbolických 1000 korun za celou dobu nájmu.

Fakultní Thomayerova nemocnice od ledna do konce května eviduje náklady na očkovací centrum 6,6 milionu korun. Průměrné denní náklady jsou podle Filipa Matějů z oddělení kybernetické bezpečnosti nemocnice asi 43.500 korun.

Fakultní nemocnice Bulovka má vyčíslené náklady od začátku očkování proti covidu na konci loňského prosince zhruba do poloviny dubna. Podle mluvčí nemocnice Evy Libigerové přesáhly za tuto dobu veškeré náklady na očkování devět milionů korun. "Přibližné vyčíslení nákladů se pohybuje v řádech desítek tisíc korun denně, z čehož největší položku činí personální náklady," napsala ČTK mluvčí. Ty podle ní činí asi 60 procent z celkových výdajů. Bulovka očkuje v ordinacích ve svém areálu, od minulého týdne zajišťuje také provoz očkovacího centra na hlavním nádraží, do kterého mohou lidé přijít bez předchozí registrace.

Fakultní nemocnice Motol eviduje celkové náklady spojené s provozem očkovacího centra za první pololetí letošního roku ve výši 8,9 milionu korun. Podle mluvčí nemocnice Pavlíny Dankové ale částka zahrnuje například i pořízení dlouhodobého majetku, výdaje na opravu a údržbu. Při odečtení těchto nákladů podle mluvčí vychází, že jeden den provozu stojí asi 43.600 korun, přičemž asi 40.400 jsou osobní náklady.

Kromě velkých očkovacích center a očkování v nemocnicích v Praze v poslední době vznikla tři místa, kde se mohou lidé nechat očkovat bez předchozí registrace. Jsou na hlavním nádraží a v obchodních centrech na Chodově a Smíchově. O první dvě byl minulý týden velký zájem, lidé tam ve frontě čekali i dvě až tři hodiny. Podle Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), který má na starosti očkovací místo na Chodově, tam zdravotníci za první týden podali 5836 dávek. Nejvíce to bylo v pátek, a to 951. Zájem o očkování v obchodním centru mají hlavně mladší lidé, přes 70 procent očkovaných bylo ve věku od 16 do 39 let. Pondělní otevření vakcinačního místa na Smíchově, které provozuje motolská nemocnice, už tak velký zájem nedoprovázel. První den tam přišlo 182 lidí.

Klinika Canadian Medical v Praze 6 chce zájemcům tuto středu rovněž nabídnout očkování bez registrace. Cílí na lidi, kteří nemají na vakcinaci přes den kvůli práci čas, a otevře tento den očkovací centrum od 19:00 do 23:00 hodin. Pokud budou mít lidé o večerní termíny zájem, plánuje vypsat další.