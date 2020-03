První Čech nakažený koronavirem promluvil o příznacích. Prozradil, kde se nakazil

"Byli jsme jako rodina sami v oblasti severní Itálie, která spadá pod Benátsko. Tedy v oblasti, kterou ministr označil za rizikovou," prozradil České televizi s tím, že první příznaky začal pociťovat druhý den.

"Vůbec si to nedokážu vysvětlit, je to pro mě víceméně záhadou. Ještě dvě hodiny zpět jsem si to vůbec nepřipouštěl a představoval jsem si, že je to vše jen souhra náhod a mediální humbuk. Já sám se cítím úplně v pohodě, jen mám rýmu. Vůbec si nepřipadám nemocný," řekl.

Navzdory tomu, že šlo pouze o rýmu, kontaktoval hygienickou stanici. Ta odebrala vzorky a čekalo se na výsledky. "Mám rýmu, a to je asi tak všechno. Nemám kašel, nemám dušnost, nemám horečku. Dnes ráno už to bylo úplně bez teploty. Cítím se úplně v pohodě," popsal svůj zdravotní stav.

Muž, kterého hospitalizovali v Ústí nad Labem, byl následně převezen do Prahy, kde je v nemocnici v karanténě. Tu má nařízenou i jeho rodina, s níž byl v zahraničí.

"Naštěstí to bylo bez kontaktu s kýmkoliv dalším a projevilo se to následující den po příjezdu, kdy jsme byli doma a nikam jsme nešli, protože jsme měli ještě dovolenou," vysvětlil.

Na přístup zdravotníků si nestěžuje, personál je podle něj velmi vstřícný. "Podléhá to všem záležitostem spadajícím pod infekční nákazu. To znamená ochranné pomůcky a podobně. To je zabezpečeno na maximální úrovni," dodal.