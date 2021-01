První den registrace se k očkování zapsalo 116.994 seniorů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

První den spuštění Centrálního rezervačního systému k očkování proti covidu-19 se do něj zaregistrovalo 116.994 seniorů. Z toho 9800 lidí starších 80 let si od pátečních 8:00 do půlnoci rezervovalo termín. Dnes se k 8:00 registrovalo dalších zhruba 800 seniorů, 120 z nich má i rezervovaný termín očkování.