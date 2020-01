První den s e-neschopenkou: Zákon jde tvrdě po lékařích, lidé jsou zmatení

Podle praktických lékařů by v případě e-neschopenky bylo lepší přechodné období, ve kterém by mohli fungování nového systému vyzkoušet. Podobně nebyli lékaři první rok pokutováni při zavádění e-receptů. ČTK to řekli zástupci Sdružení praktických lékařů (SPL). Za nevypisování neschopenek elektronicky hrozí pokuta 10.000 korun. Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) budou pokutování ti, kdo budou novou povinnost ignorovat.