První dodávka respirátorů skončila na Bulovce

Ze skladu nemocnice se pak budou ochranné pomůcky distribuovat do dalších zdravotnických zařízení. Fakultní nemocnice v Motole, která bude dalším distribučním místem v Praze, podle mluvčí Pavlíny Dankové k dnešním 16:00 žádné nedostala.

"Do nemocnice byly převezeny ochranné pomůcky z daru kanceláře prezidenta republiky, které neodletěly do Číny. Potom jsme dostali také 5000 ochranných brýlí ze státních hmotných rezerv pro použití Bulovky," uvedl Řepa. Uskladněný je v nemocnici také materiál v majetku státu. Kdy bude distribován dál, musí určit ministerstvo. Nemocnice také na facebooku uvedla, že dostala zhruba 500 ochranných obleků z dodávky ochranných pomůcek, které ministerstvu zdravotnictví darovala společnost Home Credit, která patří do skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

Obavy z toho, že ochranných prostředků nebude pro Prahu dostatek, vyjádřil na twitteru i primátor Zdeněk Hřib (Piráti). "Zatím se ukazuje, že zásoby ochranných prostředků, které k nám do Prahy míří, jsou pouze v počtu jednotek tisíc. Pokud by se to potvrdilo, zásoby by byly významně nedostatečné a museli bychom je rozdělovat podle priorit," napsal primátor.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek uvedl, že výrobci by měli dodat na odběrná místa dnes zhruba 60.000 respirátorů a dodávku dalších 290.000 očekává v příštím týdnu. Dnes informoval, že Česko dnes objedná dalších 1,4 milionu respirátorů. V pondělí by také do Česka podle něj mělo dorazit pět milionů roušek.