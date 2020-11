Prymula bude brát nadstandardní plat. Dosáhne téměř na poslance

Prymula byl ministrem zdravotnictví do 21. října. Odejít musel poté, co deník Blesk přinesl fotografie, jak vychází z restaurace, která měla být z nařízení vlády zavřená. Následně se začalo spekulovat, že by měl radit ve zdravotnictví.

O budoucím působení Prymuly ale poté dosud nebylo jasno. Nakonec se bývalý náměstek do politiky vrací, a to hned za hodinovku ve výši 1000 korun bez DPH. Měsíčně ale nesmí odměna přesáhnout 80 tisíc korun a smlouvu má na 10 měsíců.

Podle serveru Seznam Zprávy s odkazem na registr smluv si tak vydělá 800 000 korun. Podle dokumentu bude Prymula připomínkovat materiály a návrhy předkládané pro jednání vlády ohledně zdravotnictví a může také poskytovat rady za současné koronavirové epidemie.

Částka dosahující 80 000 korun se téměř rovná poslaneckému platu, který je jen o pár tisíc korun větší. Na rozdíl od poslanců ale Prymula nebude mít nárok na další finanční příspěvky.

Prymula přitom také čelí nařčení, že Světové zdravotnické organizaci (WHO) napsal, že soukromá společnost Praha Vaccines má speciální povolení pro zacházení s nebezpečnými viry, které by jí umožnilo vyrábět vakcínu proti dětské obrně. O půl roku později ministr Vojtěch WHO podle serveru napsal, že dotyčné povolení firma nemá.

"Dopis je standardní komunikace náměstka. Reagoval jsem na řádně podanou žádost výrobce vakcín, která přišla datovou schránkou. Nic nebylo utajováno, a ani nebylo potřeba. V dopise totiž pouze informuji WHO o existenci žádosti oné firmy," tvrdí Prymula.

Podle serveru je ale právě tato kauza důvodem, proč exministr Adam Vojtěch nařídil svým náměstkům požádat o bezpečností prověrku. Ani rok od žádosti ji Prymula nezískal a z ministerstva proto letos v květnu odešel, v září se pak však vrátil jako ministr.