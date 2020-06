Druhá vlna covid-19 přijde, tvrdí epidemiolog Prymula

Podle slov Prymuly je vysoká pravděpodobnost, že druhá vlna přijde a poukazuje na situaci, která se odehrála v Izraeli. Po uvolnění ochranných opatření stoupl počet případů z 20 denně na 188 a počet stále stoupá i přes snahy ze strany vlády opět nastavit restrikce.

„Musíme být obezřetní,“ řekl Prymula pro ČT24 a dodal, že druhá vlna by měla za následek zhroucení celé ekonomiky. Ačkoliv se Prymula domnívá, že druhá vlna covid-19 přijde, bude zásadní počet nakažených. V případě, že se denní počet udrží v řádů stovek měl by systém, který vybudoval fungovat.

Příprava na druhou vlnu covid-19 se českého epidemiologa již netýká, ale nová pozice mu nabízí možnost zefektivnit práci vědců. „Máme řadu vynikajících vědců, ale neumíme využít jejich potenciál. To je něco, co bych chtěl změnit,“ řekl Prymula a dodal, že efektivita by se mohla týkat i možného kandidáta na vakcínu covid-19, protože je to podle Prymuli jedná možnost, jak zaručit ochranu proti covid-19.

Na otázku, jestli by v případě druhé vlny nastoupil jako nový ministr zdravotnictví odpověděl, že to není jisté, ale zatím nic takového neplánuje. „Spíš se chci vrátit ke své odbornosti a výzkumu o který jsem řadu let přicházel.“