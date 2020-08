Desetidenní karanténa není finální. Prodloužit se může až o dvojnásobek

S tím ale nesouhlasí například vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví a někdejší náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Přitom ten byl na začátku epidemie koronaviru vesměs zastáncem těch nejstriktnějších opatření. Hovořil například i o úplném zákazu vycházení, či dvouletém zavření hranic. Každopádně se v rozhovoru pro server irozhlas.cz nechal slyšet, že riziko považuje za mizivé.

Praxe totiž potvrzuje, že infikovaní nejsou po desátém dnu nakažliví, je-li u nich bezpříznakový průběh nemoci. A i kdyby měli nějaké symptomy, pak by se i poslední tři dny měli obejít bez nich. Není-li tomu tak a příznaky i dále přetrvávají po konci desetidenní doby, pak se karanténa prodlužuje, a dělá testování.

Je-li pacient negativní, pak už není důvod jej nadále izolovat. Maximální doba karantény činí dvacet dnů. V úvahu je třeba vzít také takzvanou viabilitu viru, tedy jeho schopnost se dále množit. Opět se tedy setkáváme s argumentem, že další průtahy nejsou zapotřebí.

I tak ale nelze vyloučit jistou míru rizika, jelikož inkubační doba činí až čtrnáct dnů. Každopádně není příliš pravděpodobná, jelikož zhruba 2,5 % lidí má toto období delší než deset dní.

Prymula ale zároveň také upozornil, že není zrovna nejmoudřejší na podzim, kdy nastoupí epidemie běžných respiračních onemocnění, a tudíž se řada lidí octne v karanténě, je držet zbytečně dlouho v izolaci. Rovněž vyloučil, že by k ukončení izolace nebyl zapotřebí test. Ta sice trvá deset dní, ale i tak je z důvodu prevence možného dalšího šíření prováděn po uplynutí této lhůty test na přítomnost koronaviru.

"Určitě je vyšší než v dubnu, protože to onemocnění tady nějakým způsobem prochází populací. Na druhou stranu ono nám to zase tolik nepřináší, protože se ukazuje, že člověk je imunní po prodělaném onemocnění poměrně krátkou dobu – někde mezi třemi až šesti měsíci – a to je samozřejmě problém tohoto přístupu. Každopádně ve fotbalových klubech je snaha testovat preventivně, aby ti, kteří hrají vrcholové soutěže na úrovni Evropy, se nedostali do problémů, protože UEFA testuje před každým zápasem. Je dobré mít přehled, jak na tom který klub je," vyjádřil se epidemiolog k možné větší promořenosti a testování členů fotbalových klubů.

Pokud jde o testování kolektivní imunity, tak to má pouze informační charakter, který ukáže, jak jsme na tom v současné době. Rozhodně se ale nejedná o důvod změny celé strategie. Větší roli to bude hrát teprve, až bude k dispozici vakcína, díky níž by byla imunita delší než po prodělané chorobě.

"Podle diskusí s generálním dodavatelem do Evropy, který podepsal kontrakt s Evropskou unií na 300 milionů dávek. Česká republika se k tomu připojila, to znamená, že budeme mít přes 11 milionů dávek, což je ve dvoudávkovém schéma pro 3,6 milionu osob. První dodávka vakcín by měla přijít už před koncem roku, zbytek v roce následujícím. Doufám, že to bude do poloviny příštího roku," nechal se Prymula slyšet k možnému přístupu k očkovacím látkám.