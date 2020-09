Prymula očekává zhoršení situace. Kdy podle něj odložíme roušky?

Od středy začnou platit v Praze přísnější opatření, bude například nutné nosit ochranu obličeje v nákupních centrech nebo obchodech. Hygienici si od toho slibují zpomalení šíření nákazy.

"Musí tam asi být pomalý náběh, aby si občané zvykli," řekl podle České televize pražský radní pro školství Vít Šimral. "Zcela důvěřuji tomu, že paní doktorka Jágrová ví, co dělá. Dokáže si spočítat, kolik dní ještě máme na to, abychom něco nepropásli," dodal.

Prymula očekává, že se i přesto bude situace dále zhoršovat. Například proto, že se ještě v číslech neprojevil návrat dětí do škol, což by se mohlo brzy změnit.

"Pokud se situace bude zhoršovat, a dá se předpokládat, že celý systém by se utužoval, že by bylo nařízení roušek pro žáky i ve třídě," upozornil.

Nynější prudký růst počtu infikovaných považuje za důsledek toho, že došlo k rozsáhlému uvolnění původních restrikcí.

"Nebyla tady dodržována naprosto elemantární pravidla, opatření se rozvolnila do podoby, kdy přestala mít jakýkoli efekt na virus. Epidemiologie funguje," uvedl podle České televize.

Výrazné zlepšení situace ale před koncem roku neočekává. Stejně jako ministr zdravotnictví Adam Vojtěch je i on přesvědčen, že roušky zůstanou povinné nejméně do zimy.

"Musíme vydržet do doby, než tady bude vakcína, než dojde v populaci k poklesu. Nemyslím si, že k odložení dojde do Vánoc, myslím si, že to bude i na počátku příštího roku," řekl.